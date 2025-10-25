"Наш главный конкурент - не другая консоль" - Мэтт Бути о Halo на PlayStation

Сегодня состоялся неожиданный анонс Halo: Campaign Evolved — ремейка кампании первой игры, который знаменует собой важный момент в истории, поскольку это первая игра франшизы, официально анонсированная для консоли PlayStation.

В то время как в социальных сетях активно обсуждается сдача Microsoft своего флагманского франчайза конкуренту, президент Xbox по играм и студиям Мэтт Бути предложил совершенно иную точку зрения на ситуацию.

По словам Бути, сейчас главным конкурентом Xbox является не PlayStation, а различные развлекательные платформы, стремящиеся захватить свободное время пользователей, такие как TikTok и Netflix.

Наш главный конкурент — не другая консоль. Мы всё больше конкурируем со всем: от TikTok до фильмов.

Комментируя текущую стратегию Xbox, Бути добавил:

Мы стремимся встречаться с людьми там, где они находятся.

Выпуск игр на других консолях, таких как PlayStation и Nintendo Switch, — это способ компании ещё больше расширить свою аудиторию.