Никаких кодов в коробке: Halo: Campaign Evolved получит полноценный дисковый релиз на на Xbox и PS5

После недавнего заявления Sony о прекращении поддержки физических игр для PlayStation с 2028 года Halo: Combat Evolved делает чёткий шаг в противоположном направлении. Разработчики подтвердили, что покупатели розничных версий как для Xbox, так и для PlayStation получат игровой диск прямо в коробке.

Согласно официальному FAQ, те, кто приобретёт коробочную версию в рознице, получат не просто физическую упаковку для коллекции, но и полноценный диск с игрой. Таким образом, проект намеренно выделяется на фоне растущего тренда, когда розничные упаковки часто содержат лишь код для загрузки.

Кроме того, ремейк приносит ещё одну приятную новость для создателей контента: он получил статус «оптимизировано» для портативных ПК на Windows и отметку совместимости со Steam Deck. Игра получит продвинутый режим машинимы (Machinima), который, помимо прочего, включает свободную камеру, возможность скрывать оружие и управлять спартанцем во время свободного перемещения камеры.

В сочетании с черепами «Акрофобия» (Acrophobia) и «Слепота» (Blind), а также различными настройками интерфейса (HUD), это позволит создавать особенно сложные видеоролики и скриншоты.

Релиз сюжетной кампании состоится 28 июля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC (Steam). Обладатели Premium Edition получат ранний доступ на пять дней раньше — начиная с 23 июля.