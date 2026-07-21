Новое видео сравнивает графику Halo Campaign Evolved и Combat Evolved

YouTube-канал Blue Thunder Gaming опубликовал видео, сравнивающее локации Halo: Campaign Evolved с локациями Halo: Combat Evolved. Это видео даст вам представление о визуальных улучшениях этого ремейка.

Halo: Campaign Evolved — это точная модернизированная версия кампании Halo: Combat Evolved. В игре будет вся кампания первой части Halo, а также три совершенно новые миссии-приквела с участием Мастера Чифа и сержанта Джонсона.

Игроки также получат более широкий арсенал оружия, техники, врагов и модифицирующих игровой процесс «Черепов». Эти Черепа — необязательные модификаторы, которые могут изменить бой интересным и сложным образом. Кроме того, появятся новые тактики и бесконечная реиграбельность.

Microsoft выпустит игру 28 июля.