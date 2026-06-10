Новый геймплей, игра от третьего лица и черепа - разработчики завалили нас свежими роликами по Halo: Campaign Evolved

На прошедшей презентации XBOX Games Showcase 2026 разработчики уже порадовали сообщество трейлером ремейка Halo и раскрыли долгожданные подробности о новых приквел-миссиях. Однако, как оказалось, это было лишь началом масштабной пиар-кампании. Сегодня студия Halo Studios продемонстрировала небывалую щедрость, выпустив на своем YouTube-канале сразу три увесистых ролика, детально демонстрирующих игровой процесс грядущего Halo: Campaign Evolved.

Вместо коротких тизеров разработчики выкатили почти полчаса чистого геймплея. Игроки могут насладиться полным и детальным 28-минутным прохождением культового уровня «Нападение на диспетчерскую», воссозданного с помощью мощностей современного движка Unreal Engine 5.

Однако самым интересным стало девятиминутное видео со знакомого всем уровня The Silent Cartographer. Изюминкой этого ролика стала демонстрация механики игры от третьего лица — абсолютно уникальной перспективы для оригинальной кампании шутера.

О том, как именно переключать вид и влиять на игровой процесс, студия с долей юмора рассказала в третьем обучающем ролике под руководством незабвенного сержанта Эйвери Джонсона. Как оказалось, ремейк вводит грандиозную систему глубокой кастомизации игрового опыта:

42 спрятанных черепа : Это рекордное количество модификаторов за всю историю серии. Найдя эти предметы, игрок сможет в меню изменять геймплей до неузнаваемости. От хардкорного усложнения поведения монстров и бесконечных патронов, до полетов на джетпаке по всей карте и абсурдного превращения вражеских хедшотов во взрыв праздничного конфетти. Именно один из таких модификаторов и разблокирует камеру за спиной героя.

: Это рекордное количество модификаторов за всю историю серии. Найдя эти предметы, игрок сможет в меню изменять геймплей до неузнаваемости. От хардкорного усложнения поведения монстров и бесконечных патронов, до полетов на джетпаке по всей карте и абсурдного превращения вражеских хедшотов во взрыв праздничного конфетти. Именно один из таких модификаторов и разблокирует камеру за спиной героя. Режим Remix: Специальный алгоритм-система, которая автоматически «взболтает» вашу новую кампанию. При её активации игра начнет рандомизировать появление врагов, виды лута и случайным образом активировать до 6 найденных ранее Черепов в вашу игровую сессию.

Завершить такое масштабное обновление разработчики обещают грандиозным мультиплеером. Ремейк подарит поддержку прохождения по сети в онлайн-кооперативе для отряда до 4 спартанцев. Причем создатели подтвердили полную и прозрачную экосистему кроссплея между всеми пользователями экосистем.

Оценить легенду в абсолютно свежей "трехмерной" или "хардкорно-кооперативной" перспективе геймеры смогут прямо в разгар этого лета — официальный выход Halo: Campaign Evolved состоится на ПК, консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5 ровно 28 июля. Ппри наличии подписок или дорогих цифровых предзаказов вас допустят к боям еще раньше на 5 суток — 23 июля.