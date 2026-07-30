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Опубликованы первые фотографии Тиган Крофт в образе Рапунцель из игрового ремейка Disney
СМИ: По инди-хоррору Tormented Souls снимут фильм и сериал
Обновление для Halo Campaign Evolved исправило критические баги и улучшило ИИ врагов
Разработчики Pragmata рассматривали возможность сделать Диане короткую стрижку для снижения затрат на рендеринг
Вышел полнометражный фанатский фильм по Resident Evil с актерами из первой игры 1996 года
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Разбираемся, что показали в последнем трейлере Kingdom Hearts 4 и почему он не вызвал большого хайпа
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15 минут начала Silent Hill: Townfall на PS5 Pro
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получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон HUAWEI Pura 70 Pro White
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