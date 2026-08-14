Обновление Halo Campaign Evolved добавит возможность отключить зернистость плёнки и хроматическую аберрацию

На следующей неделе выйдет новое обновление Halo Campaign Evolved, которое внесёт ряд исправлений и улучшений в кампанию ремейка. Обновление включает изменения в сержанте Джонсоне, призванные предотвратить блокировку выполнения миссий, а также улучшения в поведении шакалов при оглушении.

Обновление также вносит ряд улучшений, повышающих удобство использования, включая новые опции для отключения хроматической аберрации и зернистости плёнки. Морпехи и морпехи Потопа теперь будут стрелять из штурмовых винтовок, когда активен «Увеличенный череп», а также вносятся дополнительные улучшения стабильности на различных платформах.

Исправления и улучшения игрового процесса

Сержант Джонсон получил улучшения, призванные предотвратить блокировку выполнения миссий.

Шакалы теперь могут быть оглушены более надёжно, когда игроки целятся в их руки и ноги.

Морпехи теперь будут стрелять из штурмовых винтовок, когда активирован «Увеличенный череп».

Морпехи Потопа теперь будут стрелять из штурмовых винтовок при активации «Увеличенного черепа».

Визуальные настройки

Игроки теперь могут отключить хроматическую аберрацию.

Игроки теперь могут отключить зернистость плёнки.

Улучшения стабильности

Вносятся дополнительные улучшения стабильности на нескольких платформах.

Предупреждение о сохранении прогресса

Загрузка обновления аннулирует сохранённый прогресс в середине миссии.

Разблокированные миссии будут сохранены.

Разблокированные точки сбора будут сохранены.

Halo Campaign Evolved была выпущена 28 июля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows. Игра разработана Halo Studios и является самостоятельным ремейком оригинальной кампании Halo: Combat Evolved.