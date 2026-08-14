Обновление Halo Campaign Evolved добавит возможность отключить зернистость плёнки и хроматическую аберрацию

На следующей неделе выйдет новое обновление Halo Campaign Evolved, которое внесёт ряд исправлений и улучшений в кампанию ремейка. Обновление включает изменения в сержанте Джонсоне, призванные предотвратить блокировку выполнения миссий, а также улучшения в поведении шакалов при оглушении.
Обновление также вносит ряд улучшений, повышающих удобство использования, включая новые опции для отключения хроматической аберрации и зернистости плёнки. Морпехи и морпехи Потопа теперь будут стрелять из штурмовых винтовок, когда активен «Увеличенный череп», а также вносятся дополнительные улучшения стабильности на различных платформах.
Исправления и улучшения игрового процесса
- Сержант Джонсон получил улучшения, призванные предотвратить блокировку выполнения миссий.
- Шакалы теперь могут быть оглушены более надёжно, когда игроки целятся в их руки и ноги.
- Морпехи теперь будут стрелять из штурмовых винтовок, когда активирован «Увеличенный череп».
- Морпехи Потопа теперь будут стрелять из штурмовых винтовок при активации «Увеличенного черепа».
Визуальные настройки
- Игроки теперь могут отключить хроматическую аберрацию.
- Игроки теперь могут отключить зернистость плёнки.
Улучшения стабильности
- Вносятся дополнительные улучшения стабильности на нескольких платформах.
Предупреждение о сохранении прогресса
- Загрузка обновления аннулирует сохранённый прогресс в середине миссии.
- Разблокированные миссии будут сохранены.
- Разблокированные точки сбора будут сохранены.
Halo Campaign Evolved была выпущена 28 июля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows. Игра разработана Halo Studios и является самостоятельным ремейком оригинальной кампании Halo: Combat Evolved.
Нафиг вообще пихают эту зернистость и абберацию
У меня вопрос: какой дoлбoёб додумался включать это гaвнo по умолчанию? Пусть эти дьяволы на Нексусе с модами ябyтся чтобы это включять...
Со своей хроматической аб