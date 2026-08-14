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Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.1 675 оценок

Обновление Halo Campaign Evolved добавит возможность отключить зернистость плёнки и хроматическую аберрацию

monk70 monk70

На следующей неделе выйдет новое обновление Halo Campaign Evolved, которое внесёт ряд исправлений и улучшений в кампанию ремейка. Обновление включает изменения в сержанте Джонсоне, призванные предотвратить блокировку выполнения миссий, а также улучшения в поведении шакалов при оглушении.

Обновление также вносит ряд улучшений, повышающих удобство использования, включая новые опции для отключения хроматической аберрации и зернистости плёнки. Морпехи и морпехи Потопа теперь будут стрелять из штурмовых винтовок, когда активен «Увеличенный череп», а также вносятся дополнительные улучшения стабильности на различных платформах.

Исправления и улучшения игрового процесса

  • Сержант Джонсон получил улучшения, призванные предотвратить блокировку выполнения миссий.
  • Шакалы теперь могут быть оглушены более надёжно, когда игроки целятся в их руки и ноги.
  • Морпехи теперь будут стрелять из штурмовых винтовок, когда активирован «Увеличенный череп».
  • Морпехи Потопа теперь будут стрелять из штурмовых винтовок при активации «Увеличенного черепа».

Визуальные настройки

  • Игроки теперь могут отключить хроматическую аберрацию.
  • Игроки теперь могут отключить зернистость плёнки.

Улучшения стабильности

  • Вносятся дополнительные улучшения стабильности на нескольких платформах.

Предупреждение о сохранении прогресса

  • Загрузка обновления аннулирует сохранённый прогресс в середине миссии.
  • Разблокированные миссии будут сохранены.
  • Разблокированные точки сбора будут сохранены.

Halo Campaign Evolved была выпущена 28 июля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows. Игра разработана Halo Studios и является самостоятельным ремейком оригинальной кампании Halo: Combat Evolved.

Обновления 3
9
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
BAZKIN

Нафиг вообще пихают эту зернистость и абберацию

4
Тоmmy
3
Евгений Луговой

У меня вопрос: какой дoлбoёб додумался включать это гaвнo по умолчанию? Пусть эти дьяволы на Нексусе с модами ябyтся чтобы это включять...

3
Double_Jump

Со своей хроматической аб