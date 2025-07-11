Одинокий спартанец: по слухам, ремейк Halo: Combat Evolved сосредоточится только на сюжетной кампании

Похоже, культовая Halo: Combat Evolved может получить современный ремейк. Об этом заявил авторитетный инсайдер Rebs Gaming, давно связанный с франшизой и регулярно публикующий утечки о серии. По его словам, проект действительно существует, и разработка идёт полным ходом — но с важной оговоркой: обновлённая версия будет сфокусирована исключительно на одиночной кампании, полностью отказавшись от мультиплеера.

Это решение может вызвать противоречивую реакцию у поклонников, ведь мультиплеер — важнейшая часть ДНК Halo. Однако разработчики, по слухам, делают ставку на глубокую реконструкцию сюжетного опыта, используя современные технологии и переосмысливая атмосферу оригинала. При этом сетевые режимы по-прежнему доступны в сборнике The Master Chief Collection, так что новая игра не стремится заменить всё и сразу.

Инсайдер также подчёркивает, что новый ремейк не является переизданием Anniversary Edition, уже выходившего ранее. Речь идёт именно о полноценной переработке, вероятно — с новым визуалом, геймдизайном и подходом к повествованию.

Что касается других слухов, Rebs Gaming опроверг информацию о возможном порте Halo Infinite на PlayStation 5. По его данным, Microsoft сейчас сосредоточена на реорганизации бренда и возвращении к истокам, начиная с переосмысления классических игр.

Все карты, по слухам, раскроют уже в октябре — именно тогда Halo Studios обещает анонсировать будущее франшизы. Если информация подтвердится, нас ждёт возвращение к истокам легенды — но в неожиданной форме.