Оригинальную версию Halo: Combat Evolved с Xbox запустили прямо в браузере

Оригинальную Xbox-версию Halo: Combat Evolved теперь можно запустить прямо в браузере. Это не новая портированная версия игры и не официальный релиз Microsoft — энтузиаст сумел запустить оригинальный вариант шутера 2001 года непосредственно в веб-браузере.

Проект выпустил разработчик ИИ Митчелл Хайнс. Он разместил игру на собственном сайте и самостоятельно поддерживает её работу. Хайнс отдельно подчеркнул, что речь идёт именно об оригинальной Xbox-версии, а не о PC-порте Halo: Combat Evolved от Gearbox, вышедшем в 2003 году.

Проект быстро привлёк внимание игроков. По словам Хайнса, примерно за пять часов после запуска браузерную версию Halo успели запустить почти 20 тысяч раз. Средняя частота кадров при этом составила около 94 FPS, хотя реальная производительность зависит от браузера и используемого устройства.

Появление игры в браузере стало возможным на фоне недавних работ по декомпиляции Halo: Combat Evolved. Подобные проекты позволяют получить доступ к исходной логике классических игр и значительно упрощают их запуск на современных системах. При этом точный технический способ реализации браузерной версии Хайнс подробно не раскрывал.

Долговечность проекта пока остаётся под вопросом. Microsoft владеет правами на Halo, а браузерная версия распространяется бесплатно и без официального разрешения правообладателя. Кроме того, Microsoft недавно выпустила Halo: Campaign Evolved для PC и консолей, поэтому появление неофициальной версии оригинальной игры потенциально может привлечь внимание компании.

Проблемы у сайта уже возникали: некоторое время он получил автоматическую отметку Cloudflare как подозрительный фишинговый ресурс. Хайнс заявил, что это не было связано с действиями Microsoft, после чего блокировку сняли.