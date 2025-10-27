Оригинальные творцы Halo: Combat Evolved не в восторге от анонса ремейка

Прошлая рабочая неделя закончилась весьма приятным сюрпризом для поклонников Xbox. Microsoft и Halo Studios официально анонсировали ремейк культовой Halo: Combat Evolved. Однако, если фанаты встретили новость с восторгом, то не все из создателей оригинальной игры разделяют этот энтузиазм.
Разработчики, стоявшие у истоков Halo, уже выразили свои мнения по поводу новой версии. Один из дизайнеров уровней оригинальной Halo: CE, Джейми Грисемер, открыто раскритиковал ремейк, указав, что некоторые изменения идут вразрез с исходными дизайнерскими принципами:
Вы не должны просто закатывать хантеров на машине. Я специально разместил камни, чтобы заставить вас вступить в бой. Теперь их заменили ящиками, и это рушит весь баланс сражения.
Грисемер также добавил, что вообще не любит идею ремейков и ремастеров:
Это душеразрушающее занятие, и я сочувствую любому, кто вынужден над ними работать. Такие проекты не могут выиграть — даже если получится хорошо, никто не оценит. Ужасная ситуация, если только вам не платят кучу денег.
В то же время арт-директор оригинальной Halo, Маркус Лейто, отнёсся к проекту гораздо теплее. По его словам, новый Halo: Combat Evolved – Campaign Evolved выглядит так, как он всегда мечтал увидеть игру в 2001 году:
Мне искренне нравится, куда это движется. Игра выглядит и ощущается подлинной. Это то, как я хотел бы видеть Halo CE изначально. Сердце радуется, глядя на это.
Ремейк первой Halo уже успел вызвать горячие споры — не только среди игроков, но и среди самих её создателей. Пока Microsoft не раскрывает дату релиза Halo: Campaign Evolved.
да нафиг она вообще нужна, она устарела уже морально че ее из раза в раз переиздавать
Как и все современные игры с геймплеем прошлых лет
каждая Хало геймплейно ничем не отличается от предыдущей части, так и здесь, это всё такой же шутанчик из 2001 года, где даже прицельную стрельбу не изобретут. Зачем такой ремейк который завозит только графоний, если играется она так же как и то что уже есть в halo chief collection?
ну она сегодня прям вообще ни какая геймплейно, сюжет переделывать они вряд ли станут , halo reach гораздо интереснее
наверно одна из самых переоцененных игр
Собственно откуда всё недовольство. Не им платят вот и бесятся.
Именно поэтому эти гениальные левелдизайнеры надизайнили растянутую копипасту локаций в оригинале? Как библиотека например)