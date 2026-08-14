"Ошибка планирования": соавтор Halo критикует отсутствие PvP в ремейке

Отсутствие PvP-мультиплеера в Halo: Campaign Evolved, вероятно, является самым большим недостатком ремейка и досадным разочарованием для поклонников оригинального классического FPS 2001 года.

В любом случае, в Halo: Campaign Evolved нет PvP, и Halo Studios не дала никаких указаний на то, что оно будет добавлено в будущем. Один известный аналитик предположил, что это одна из ключевых причин, почему ремейк Halo продается не так хорошо, как пара недавно вышедших портов Call of Duty, и теперь один из основателей франшизы Halo прямо называет отсутствие PvP в игре ошибкой.

В Campaign Evolved следовало включить режим многопользовательской игры с разделенным экраном. Единственное оправдание этому — отсутствие контроля и плохое планирование, которые привели к этой ошибке, — написал в Твиттере соавтор Halo и арт-директор оригинальной Combat Evolved Маркус Лехто. Очень жаль, что этого не было.

В последующем твите Лехто подтвердил, что он имеет в виду именно отсутствие «PvP» в Halo: Campaign Evolved.

Конечно, всегда есть вероятность, что Halo Studio добавит PvP в Halo: Campaign Evolved, но даже учитывая название ремейка, которое ясно указывает на конкретный режим, включенный в пакет, это кажется довольно маловероятным. Тем не менее, Лехто добавляет, что было бы «потрясающе», если бы это произошло.