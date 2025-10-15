Ожидается, что ремейк Halo: Combat Evolved будет отличаться современным игровым процессом и потрясающей графикой

Согласно последним данным от инсайдеров, ремейк Halo: Combat Evolved находится в разработке. Проект будет не просто ремастером, а полной реконструкцией оригинальной игры с полностью обновлённой графикой и модернизированной игровой системой, отвечающей ожиданиям современных игроков.

По данным инсайдера, известного как Halo Leaks, в ремейке будут реализованы функции, отсутствовавшие в оригинальной игре 2001 года, такие как механика спринта и другие более плавные элементы движения. Эти обновления сделают игровой процесс более динамичным, сохранив при этом суть приключений Мастера Чифа.

Инсайдер подчёркивает, что этот проект принципиально отличается от Halo: Combat Evolved Anniversary Edition. Хотя Anniversary была ремастером с визуальными улучшениями на том же движке, новый ремейк перерабатывает игру с нуля, используя современные технологии.

Что касается платформ, Halo: Combat Evolved Remake подтверждена для ПК и Xbox Series S|X, но, что удивительно, инсайдер не исключил возможности выхода на PlayStation 5. Если это подтвердится, это будет первый случай выхода основной игры серии Halo на платформе Sony.

Предыдущие слухи указывают на то, что разработкой занимается Abstraction, голландская студия, приобретённая Virtuos в 2024 году. Virtuos специализируется на высококлассных ремейках, участвуя в таких проектах, как The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.