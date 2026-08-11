По данным аналитиков, продажи Halo Campaign Evolved достигли 1,2 млн копий - игра принесла 67 млн долларов

По оценкам Alinea Analytics, ремейк Halo Campaign Evolved разошёлся тиражом около 1,2 миллиона копий и принёс 67 миллионов долларов дохода. Распределение продаж составило 42% в экосистеме Xbox (консоль и ПК), 41% на PlayStation и 17% на платформе Steam. Прямой запуск в Game Pass привлёк 2,1 миллиона игроков, при этом почти 600 000 заплатили 20 долларов за премиальный ранний доступ.

Результаты продаж в Steam, считающиеся довольно скромными для ремейка, столкнулись с конкуренцией со стороны Halo: The Master Chief Collection (MCC). Полный комплект с многопользовательским режимом стоит 40 долларов США, в то время как Campaign Evolved без многопользовательского режима стоит 50 долларов США. Аналитики указывают на потерю престижа бренда, низкую ценность предложения и тот факт, что 8,5 миллионов пользователей уже владеют MCC в Steam.

На PlayStation 5 было зарегистрировано 544 000 проданных копий (32 миллиона долларов США). Рост продаж был обусловлен ностальгией игроков в возрасте от 32 до 40 лет, перешедших с Xbox 360 на PS4.

Наконец, эксперты отмечают, что франшиза имела бы больший охват на PS5, если бы была выпущена полная коллекция с многопользовательским режимом. Слухи указывают на то, что предполагаемый ремейк Halo 2 с онлайн-режимом мог бы значительно увеличить продажи в будущем.