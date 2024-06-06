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Halo: Combat Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8.5 495 оценок

По данным инсайдера, Microsoft работает над ремейком/ремастером Halo: Combat Evolved в том числе для PS5

monk70
Новости

Сообщается, что Microsoft находится на ранних стадиях разработки еще одного ремастера или ремейка Halo: Combat Evolved и рассматривает возможность выпуска его на PlayStation 5. Это по словам Тома Уоррена из The Verge.

Halo: Combat Evolved уже была обновлена один раз в рамках Halo: Combat Evolved Anniversary. Ремастер включал в себя переделку игры на собственном игровом движке 343 Industries. Игра была первоначально выпущена в ноябре 2011 года и переиздана как часть Halo: The Master Chief Collection.

В отчете излагаются другие подробности, касающиеся предстоящей Xbox Games Showcase, включая тот факт, что Microsoft собирается перенести другие игры в рамках «Project Latitude». Однако, по словам Уоррена, Fable, Gears 6 и South of Midnight в настоящее время не планируются к переносу. Новая игра Doom, которая будет называться Doom: The Dark Ages, будет.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Алан Битаров

Зачем? Он и так нормально выглядит в Halo MCC.Ну давайте, продайте еще один MCC

3
Artery Kaulitz

Лучше пусть Halo 5: Guardians на PC выпустят

1
Пользователь ВКонтакте

давно пора // Василий Колтун

0
hpi

Она и в оригинале норм играется.

1
Дворф

нинад и так норм проходить её

0