По данным инсайдера, Microsoft работает над ремейком/ремастером Halo: Combat Evolved в том числе для PS5

Сообщается, что Microsoft находится на ранних стадиях разработки еще одного ремастера или ремейка Halo: Combat Evolved и рассматривает возможность выпуска его на PlayStation 5. Это по словам Тома Уоррена из The Verge.

Halo: Combat Evolved уже была обновлена один раз в рамках Halo: Combat Evolved Anniversary. Ремастер включал в себя переделку игры на собственном игровом движке 343 Industries. Игра была первоначально выпущена в ноябре 2011 года и переиздана как часть Halo: The Master Chief Collection.

В отчете излагаются другие подробности, касающиеся предстоящей Xbox Games Showcase, включая тот факт, что Microsoft собирается перенести другие игры в рамках «Project Latitude». Однако, по словам Уоррена, Fable, Gears 6 и South of Midnight в настоящее время не планируются к переносу. Новая игра Doom, которая будет называться Doom: The Dark Ages, будет.