По слухам Activision может однажды сделать игру серии Halo - Microsoft уже рассматривала такой вариант

Microsoft, возможно, рассматривает возможность привлечения Activision и Sledgehammer Games к созданию новой игры во вселенной Halo. По данным инсайдеров, компания изучала идею разработки отдельного многопользовательского проекта серии с помощью одной из своих крупнейших студий.

Информацией поделился YouTube-канал Rebs Gaming, который ранее публиковал достоверные сведения о Halo: Campaign Evolved. По словам источника, следующий проект Halo под кодовым названием Project Ecker может быть ориентирован в первую очередь на мультиплеер.

Ранее журналист и инсайдер Джез Корден сообщал, что Microsoft якобы рассматривает возможность передачи разработки Halo другим внутренним студиям, включая Activision. Позже источник Rebs Gaming заявил, что предложение действительно обсуждалось и включало участие Sledgehammer Games в создании многопользовательской игры.

По предварительным данным, Activision даже начала работу над ранним прототипом проекта в июне. На этом этапе команда проверяла только базовые механики — передвижение персонажей и основные элементы игрового процесса. Однако уже в начале июля разработку прототипа якобы отменили.

При этом отмена ранней версии не означает полного отказа от идеи. По словам источника, Microsoft всё ещё изучает возможность привлечения Activision к будущим проектам Halo, но ни одна игра пока официально не получила зелёный свет.

За последние годы подход Xbox к серии Halo сильно изменился. Когда-то франшиза была главным символом платформы, но после выхода Halo: Campaign Evolved, ставшей первой игрой серии на PlayStation, Microsoft начала активнее менять стратегию вокруг своих эксклюзивов.

Пока неизвестно, какой именно будет следующая крупная игра Halo и какую роль в её создании будут играть сторонние команды. Однако возможное участие Activision может означать новый этап для знаменитой серии шутеров.