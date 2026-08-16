По слухам Activision может однажды сделать игру серии Halo - Microsoft уже рассматривала такой вариант

Microsoft, возможно, рассматривает возможность привлечения Activision и Sledgehammer Games к созданию новой игры во вселенной Halo. По данным инсайдеров, компания изучала идею разработки отдельного многопользовательского проекта серии с помощью одной из своих крупнейших студий.
Информацией поделился YouTube-канал Rebs Gaming, который ранее публиковал достоверные сведения о Halo: Campaign Evolved. По словам источника, следующий проект Halo под кодовым названием Project Ecker может быть ориентирован в первую очередь на мультиплеер.
Ранее журналист и инсайдер Джез Корден сообщал, что Microsoft якобы рассматривает возможность передачи разработки Halo другим внутренним студиям, включая Activision. Позже источник Rebs Gaming заявил, что предложение действительно обсуждалось и включало участие Sledgehammer Games в создании многопользовательской игры.
По предварительным данным, Activision даже начала работу над ранним прототипом проекта в июне. На этом этапе команда проверяла только базовые механики — передвижение персонажей и основные элементы игрового процесса. Однако уже в начале июля разработку прототипа якобы отменили.
При этом отмена ранней версии не означает полного отказа от идеи. По словам источника, Microsoft всё ещё изучает возможность привлечения Activision к будущим проектам Halo, но ни одна игра пока официально не получила зелёный свет.
За последние годы подход Xbox к серии Halo сильно изменился. Когда-то франшиза была главным символом платформы, но после выхода Halo: Campaign Evolved, ставшей первой игрой серии на PlayStation, Microsoft начала активнее менять стратегию вокруг своих эксклюзивов.
Пока неизвестно, какой именно будет следующая крупная игра Halo и какую роль в её создании будут играть сторонние команды. Однако возможное участие Activision может означать новый этап для знаменитой серии шутеров.
хуже уже точно не будет, пусть делают call of halo)
До них начинает доходить, что Halo studios (они же 343) не способны делать Halo.
Но уже поздно, серия родилась и умерла при старых Банджи.