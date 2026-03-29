По слухам, Halo: Campaign Evolved включает в себя ODST, брутов и новую фракцию Ковенанта в миссиях-приквелах

Halo Studios по-прежнему сосредоточена на работе над Halo: Campaign Evolved, и с момента анонса в прошлом году новых подробностей не появилось. Однако Rebs Gaming, недавно заявивший, что Abstraction Games и Virtuos являются соразработчиками, раскрыл некоторые потенциальные новые детали о том, чего ожидать, особенно в отношении новых миссий-приквелов.

Действие этих трёх миссий, предшествующих основной кампании игры, сосредоточено на Мастере Чифе и сержанте Джонсоне и включает в себя новых врагов. Однако, одна из них, по всей видимости, сосредоточена на «возрождении старого соперничества» между ODST и Спартанцами. Джиралханаи, или Бруты, которые отсутствовали в первой игре, но появились в Halo 2, также, как сообщается, появятся в новых миссиях.

Это интересно, поскольку может означать потенциальную связь с Halo: Contact Harvest Джозефа Стейтена. Действие игры разворачивается почти за три десятилетия до Combat Evolved, сюжет включает в себя Джонсона и содержит важные откровения об артефактах Предтеч. В связи с этим, по всей видимости, появится новая, «никогда ранее не виденная» фракция Ковенанта, и источник утверждает, что она создана «полностью с нуля» и «руководство Halo Studios решило вложить в неё свои ресурсы».

К сожалению, те, кто надеялся на оригинальные иллюстрации Combat Evolved, по всей видимости, будут разочарованы, поскольку Halo Studios повторно использует модели Ковенанта Banished и морских пехотинцев UNSC из Halo Infinite.

Мне сообщили, что, несмотря на негативные отзывы о демонстрации геймплея Campaign Evolved, они не внесли никаких изменений и по-прежнему используют только модели из Infinite для этих миссий.

Это похоже на работу 343 Industries над Halo: Combat Evolved Anniversary, где также не использовались графические элементы оригинальной игры, вместо этого были собраны ресурсы из других игр. Поскольку Campaign Evolved, предположительно, выйдет до сентября, никаких изменений в последнюю минуту, скорее всего, не будет.