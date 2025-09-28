По слухам, ремейк Halo: Combat Evolved разрабатывается на двух движках и будет включать спринт

Ходят слухи, что ремейк Halo: Combat Evolved находится в разработке. Он будет включать современные элементы игрового процесса, такие как спринт, и изменения дизайна в отдельных миссиях. Также в разработке находится отдельная многопользовательская игра.

Учитывая многочисленные утечки и слухи, существование ремастера или ремейка Halo: Combat Evolved, похоже, на данный момент практически подтверждено. Теперь у нас, возможно, есть больше доказательств его существования, пусть и из вторичных источников.

Инсайдер Reb’s Gaming на YouTube часто делится инсайдерской информацией обо всех событиях Halo, но предупреждает своих зрителей, что им следует относиться к ним скептически до официального объявления.

В данном случае Reb’s Gaming утверждает, что его источник присутствовал на закрытом мероприятии, где они общались с разработчиком, работающим в студии, которая совместно разрабатывает ремейк Halo: Combat Evolved.

Чтобы защитить конфиденциальность студии и разработчика, мой источник попросил меня не раскрывать название студии… но скажу, что эта студия ранее сотрудничала с 343 Industries над созданием новых функций для Master Chief Collection.

Реб уточняет, что таинственная студия — не Certain Affinity, и что они довольно активно участвуют в проекте. Над Master Chief Collection работали многие команды, но наиболее вероятными кандидатами являются Saber Interactive, Ruffian Games и Splash Damage. Все эти студии работали над основными компонентами MCC.

Переходя к самому ремейку, Реб объясняет, что может стать самым большим изменением:

Главное, что в текущей тестируемой сборке есть спринт. В Combat Evolved спринта не было. Так что, если эта информация верна, ремейк будет включать современные игровые элементы.

Забавно, что Реб говорит, что его источник сообщил разработчикам, что им не нравится идея добавления спринта в ремейк.

Также будут внесены некоторые изменения в игровой процесс, в частности, в миссии «Библиотека», направленные на уменьшение количества повторений.

Изменения в дизайне уровней коснутся, в основном миссии «Библиотека», где Мастер Чиф сражается с наводнением в библиотеке 4-й инсталляции и повторяющихся локациях каждой миссии.

По всей видимости, игра будет использовать метод двух движков, аналогичный тому, что использовался в недавнем ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Модифицированная версия движка Blam! из Halo: Reach будет обрабатывать весь игровой процесс, а Unreal Engine 5 — всю графическую отрисовку.

Наконец, источник также подтвердил существование отдельной многопользовательской игры Halo, вероятно, той самой, что недавно была обнаружена в датамайне. Предположительно, она основана на отменённой концепции Halo Infinite в жанре королевской битвы и разрабатывается компанией Certain Affinity, что также объясняет, почему эта команда не работает над ремейком Combat Evolved.