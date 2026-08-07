Подрядчики теряют работу, но источник Xbox утверждает, что в Halo Studios сокращений штатных сотрудников не было

Ряд игровых подрядчиков сообщили, что потеряли работу после выхода Halo: Campaign Evolved 28 июля. Однако мне сообщили, что среди штатных сотрудников, работающих непосредственно в Halo Studios, сокращений не было.

Halo Studios (ранее 343 Industries) работала над ремейком классической игры Halo: Combat Evolved, которая вышла 25 лет назад. Игра создана на базе новой технологии Unreal Engine 5, выглядит отлично и, как ожидается, должна показать хорошие результаты. (Мне игра понравилась.)

Однако здесь возникает несоответствие: Microsoft использовала подрядчиков для дополнения штатной команды Halo Studios, и, судя по всему, именно поэтому некоторые люди заявили, что потеряли работу.

«В Halo Studios не было никаких сокращений», — сообщил GamesBeat источник Xbox. «После выхода игры часто происходят изменения среди внешних подрядчиков. Именно это люди и замечают».

Сама Microsoft официальных комментариев не предоставила.