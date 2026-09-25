Prime 1 Studio анонсировала премиальную статуэтку Мастера Чифа по Halo: Campaign Evolved за $1600

Известный производитель коллекционных фигурок Prime 1 Studio анонсировал премиальную статуэтку Мастера Чифа в масштабе 1/4 по игре Halo: Campaign Evolved. Легендарный спартанец в броне MJOLNIR Mark V воссоздан в обновленном дизайне с детальной проработкой текстур и порта для Кортаны. Композицию венчает детализированная подставка в стиле Альфа-Хало с поверженным Элитом, а шлем, база и Энергетический меч оснащены встроенной LED-подсветкой.

В комплекте идут сменные руки со штурмовой винтовкой и мечом. Покупатели специального издания Bonus Version также получат винтовку на спину, а при кросс-заказе со статуэткой Elite Zealot & Grunt Minor — эксклюзивные руки с двумя пистолетами Magnum. Высота фигуры составляет 78 см, ширина — 54 см, глубина — 49 см.

Премиальный статус подчеркивает ограниченный тираж, который составит всего 500 экземпляров на весь мир. Стоимость лимитированного издания Bonus Version установлена на отметке $1599, а отправка коллекционерам запланирована на период с февраля по май 2028 года.