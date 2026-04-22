ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 600 оценок

Продюсер Halo и ветеран Xbox Кики Вулфкилл уходит из Microsoft после 28 лет работы

IKarasik

Одна из ключевых фигур франшизы Halo и экосистемы Xbox — Кики Вулфкилл — объявила о завершении своей карьеры в Microsoft. Она покинула компанию после почти трёх десятилетий работы, занимая в последние годы должность руководителя направления кино и телевидения Xbox.

О своём решении Вулфкилл рассказала в личном обращении, отметив, что этот шаг стал для неё одновременно сложным и вдохновляющим. Она подчеркнула, что годы в Microsoft сыграли важную роль в её профессиональном становлении и позволили получить ценный опыт в управлении командами и крупными проектами.

За время работы Вулфкилл прошла путь от арт-директора до руководящих позиций в студии 343 Industries, где участвовала в развитии серии Halo. Позднее она курировала создание медийных проектов, включая телевизионную адаптацию Halo.

При этом она дала понять, что не собирается останавливаться и уже рассматривает новые возможности, однако конкретных деталей о своих дальнейших планах пока не раскрывает.

1
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
kotasha
Так и помнится мем XBOX TV(0

Red Salamandra

Один ушел, другой пришел. Так что все ОК.