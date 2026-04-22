Продюсер Halo и ветеран Xbox Кики Вулфкилл уходит из Microsoft после 28 лет работы

Одна из ключевых фигур франшизы Halo и экосистемы Xbox — Кики Вулфкилл — объявила о завершении своей карьеры в Microsoft. Она покинула компанию после почти трёх десятилетий работы, занимая в последние годы должность руководителя направления кино и телевидения Xbox.

О своём решении Вулфкилл рассказала в личном обращении, отметив, что этот шаг стал для неё одновременно сложным и вдохновляющим. Она подчеркнула, что годы в Microsoft сыграли важную роль в её профессиональном становлении и позволили получить ценный опыт в управлении командами и крупными проектами.

За время работы Вулфкилл прошла путь от арт-директора до руководящих позиций в студии 343 Industries, где участвовала в развитии серии Halo. Позднее она курировала создание медийных проектов, включая телевизионную адаптацию Halo.

При этом она дала понять, что не собирается останавливаться и уже рассматривает новые возможности, однако конкретных деталей о своих дальнейших планах пока не раскрывает.