Произошла утечка знаменитой сборки Halo от третьего лица c выставки E3 2000

Вы помните презентацию Halo на E3 2000? Ту самую презентацию, которая произвела фурор и привела к заключению эксклюзивного соглашения между Microsoft и Bungie? Презентация, которая побудила компанию 3DFX внедрить 32-битную цветовую визуализацию в свои графические процессоры. И вот теперь эта знаменитая демонстрация стала доступна в интернете.
Для тех, кто не в курсе, Halo была игрой с видом от третьего лица, выпущенной в 2000 году. В то время компания Bungie планировала выпустить её на компьютерах Mac и ПК.
Однако после того, как на выставке E3 2000 был представлен впечатляющий трейлер, Microsoft решила заключить сделку, чтобы получить эксклюзивное право на Halo для своей новой консоли Xbox.
В любом случае, те, кому интересно, могут скачать слитую сборку по этой ссылке. В конце статьи вы также можете найти знаменитый трейлер E3 2000.
Оригинальная версия этого трейлера имеет разрешение 320p, но с нынешними современными технологиями, можно заценить и в 4К.
Спасибо за информацию, не знал что игра изначально была от 3-его лица. Судя по видео ролику складывается впечатление что в нем присутствует техника и оружие сразу из нескольких частей игры. К примеру в оригинальной первой части небыло вартога с пушкой, а во второй уже появился, они что каждый раз в новую часть добавляли что то новое опираясь на эту игру. Или я чего то недопонимаю, ребята кто сечет в этом вопросе может растолкуете? Спасибо!
В комментах так и останется с ютуба видосик? Или ПГ-плеер, тоже здесь возьмёт всё в свои руки? Тогда про 4К, скорее всего можно забыть, наверное =)
з.ы. Да, здесь тоже, лол... Ладно, если интересно, то ищите на ютубе - Halo E3 2000 Trailer (4k60fps Upscaled) от JustinsaneS222
За видео ролик отдельное спасибо! Было интересно!
не прошло и 20 лет, хотя стоп