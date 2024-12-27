Произошла утечка знаменитой сборки Halo от третьего лица c выставки E3 2000

Вы помните презентацию Halo на E3 2000? Ту самую презентацию, которая произвела фурор и привела к заключению эксклюзивного соглашения между Microsoft и Bungie? Презентация, которая побудила компанию 3DFX внедрить 32-битную цветовую визуализацию в свои графические процессоры. И вот теперь эта знаменитая демонстрация стала доступна в интернете.

Для тех, кто не в курсе, Halo была игрой с видом от третьего лица, выпущенной в 2000 году. В то время компания Bungie планировала выпустить её на компьютерах Mac и ПК.

Однако после того, как на выставке E3 2000 был представлен впечатляющий трейлер, Microsoft решила заключить сделку, чтобы получить эксклюзивное право на Halo для своей новой консоли Xbox.

В любом случае, те, кому интересно, могут скачать слитую сборку по этой ссылке. В конце статьи вы также можете найти знаменитый трейлер E3 2000.

Оригинальная версия этого трейлера имеет разрешение 320p, но с нынешними современными технологиями, можно заценить и в 4К.