Project Ekur не выйдет: Microsoft вероятно закрыла новый проект по Halo

В сети появилась подтверждённая информация об отмене Project Ekur — неанонсированной многопользовательской игры во вселенной Halo. Сведения сначала опубликовал инсайдер Rebs Gaming, а затем их подтвердил журналист Windows Central Джез Корден, заявив, что проект «на 100%» больше не находится в разработке.

Подробности об игре остаются ограниченными, однако ранее сообщалось, что Project Ekur создавался после отмены режима королевской битвы для Halo Infinite. Разработкой занималась студия Certain Affinity, которой поручили проверить, сможет ли Unreal Engine 5 передать фирменные ощущения от Halo и заменить собственный движок Slipspace.

По данным инсайдеров, проект включал элементы extraction-шутера, но при этом опирался на идеи режима Warzone из Halo 5. Игрокам планировали дать возможность играть как за спартанцев, так и за элитов с глубокой системой кастомизации.

Почему Microsoft решила отказаться от Project Ekur, пока неизвестно. Официальных комментариев от Halo Studios не последовало.

Отмена проекта произошла на фоне продолжающейся реструктуризации Xbox и серии недавних сокращений, затронувших внутренние игровые студии компании.