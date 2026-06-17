Разработчики Halo: Campaign Evolved подтвердили полноценную поддержку аппаратных мощностей PS5 Pro

Появление Halo: Combat Evolved на PS5 продолжает приводить к ситуациям, которые казались немыслимыми во времена соперничества между Xbox 360 и PS3. Теперь, например, Microsoft вкладывает средства в продвижение дебюта франшизы на консоли Sony и подтвердила, что её ремейк задействует все возможности PS5 Pro. Среди улучшений — поддержка PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), оптимизация под SSD, сокращённое время загрузки, 3D-аудио и эксклюзивные функции DualSense.

Особое внимание привлек тот факт, что Microsoft сама делает акцент на преимуществах версии для PS5 Pro. Журналисты издания Game Informer в своем превью отметили: грядущий ремейк оптимизирован настолько глубоко, что даже флагманский Xbox Series X может столкнуться с трудностями при попытке сравняться по качеству игрового опыта с консолью Sony. На прямой вопрос, станет ли PS5 Pro лучшей платформой для знакомства с обновленной Halo, разработчики из Halo Studios отвечать не стали.

Очевидно, что Microsoft стремится закрепиться на новой территории и произвести сильное впечатление на фанатов PlayStation. Это первый случай за 25-летнюю историю бренда, когда ключевой эксклюзив и символ экосистемы Xbox официально выходит на консолях Sony. Ранние показатели предзаказов и высокая активность аудитории в PS Store уже подтверждают коммерческий успех выбранной мультиплатформенной стратегии.

Релиз Halo: Campaign Evolved запланирован на 28 июля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.