Разработчики Halo: Campaign Evolved раскрыли подробности игрового процесса в новом стриме

Команда из Halo Studios провела прямую трансляцию, полностью посвященную ключевым фишкам сюжетного режима грядущей Halo: Campaign Evolved.

В рамках эфира авторы протестировали совместное прохождение, поделились историями из закулисья разработки и рассказали, как именно они планируют освежить культовую классику.

Помимо стандартного кооператива, разработчики выделили два особых режима. Первый — «Remix», который предложит фанатам альтернативный взгляд на привычную кампанию. Второй — сверхсложный режим «LASO». Он активирует сразу все усложняющие геймплей модификаторы и станет главным испытанием для ветеранов франшизы, где любая ошибка будет стоить жизни.

«Пройдите легендарный сюжет в компании друзей, откройте для себя новые механики в режиме Remix и бросьте себе вызов в зубодробительном режиме LASO», — призывают создатели.

Выход Halo: Campaign Evolved состоится уже 28 июля 2026 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.