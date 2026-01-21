ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 588 оценок

Разработчики Halo объяснили отказ от эксклюзивности: серия "работает лучше" с большим сообществом

IKarasik IKarasik

Руководители Halo Studios рассказали, почему для франшизы стало важно выйти за рамки одной платформы. По их словам, ключевая ценность Halo — не эксклюзивность, а масштабное и живое сообщество игроков.

Исполнительный продюсер Halo: Campaign Evolved Дэймон Конн отметил, что проект создаётся как точка объединения для разных поколений фанатов — как тех, кто знаком с серией десятилетиями, так и тех, кто по разным причинам прошёл мимо неё. Речь идёт не о замене классической Combat Evolved, а о переосмыслении, которое может существовать параллельно с оригиналом.

Креативный директор Макс Шлагор подчеркнул, что Halo раскрывается именно тогда, когда вокруг игры формируется здоровая и большая аудитория. По этой причине команда делает ставку на кроссплатформенность, включая совместное прохождение кампании и кооператив, а не на жёсткие платформенные рамки.

В Halo Studios считают, что такой подход позволяет сохранить уважение к наследию серии и одновременно создать задел для будущих проектов во вселенной Halo. Campaign Evolved в этом контексте выступает не просто ремейком, а шагом к более открытому и долгосрочному развитию франшизы.

5
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Gridon

Перевод с корпоративного на человеческий означает признание полного провала продаж консолей и необходимость доить сонибоев ради квартального отчета ибо бесконечность мертва а геймпасс перестал расти без вливания денег конкурента

6
Женёчик

базированная база

Ежик Шедоу

пасиба за перевод!