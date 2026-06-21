Разработчики Halo признали ошибку: Halo: Campaign Evolved не потребует PS Plus для сплит-скрина на PS5

Halo Studios официально исправила ошибку в описании требований к PS5-версии Halo: Combat Evolved. Для игры вдвоем на одном экране (split-screen) платная подписка PS Plus не потребуется, хотя ранее студия утверждала обратное. На самом деле для локального кооператива на PS5 достаточно, чтобы у второго игрока была простая учетная запись PlayStation. Платный сервис потребуется только для игры по сети.

Хотя ситуация с подпиской успешно разрешилась, студия не стала отменять другие строгие сетевые требования. Независимо от того, планируете ли вы играть на PlayStation 5, Xbox Series X/S или ПК, каждому пользователю обязательно нужно войти в аккаунт Microsoft с привязанным Xbox Gamertag. Разработчики объясняют это технической необходимостью: без этого невозможно запустить кроссплей и общий перенос прогресса между разными платформами.

Напомним, что шквал критики вызвало официальное руководство в разделе вопросов и ответов. Там утверждалось, что для локального кооператива обоим геймерам обязательно нужны платные подписки PS Plus и аккаунты Microsoft. Игроки справедливо возмутились требованием платить за совместную игру на одном экране.

Долгожданный релиз Halo: Campaign Evolved намечен на 28 июля 2026 года. Обновленная версия легендарного шутера станет доступна одновременно на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows.