Разработчики Halo Studios не участвуют в планах Activision по развитию франшизы

Будущее культовой франшизы Halo продолжает вызывать вопросы в гейминг-индустрии. По имеющимся данным, Activision сформировала отдельную внутреннюю команду, которой поручена разработка следующей полноценной части серии. В то же время Halo Studios фактически отстранена от создания ключевых проектов и сейчас занимается исключительно второстепенными задачами и операционной деятельностью.

Новыми подробностями ситуации поделился известный игровой инсайдер Rebs Gaming. По его информации, на сегодняшний день между сотрудниками Halo Studios и менеджментом Activision нет никаких контактов. Более того, около 30 специалистов, все еще остающихся в штате Halo Studios, не будут переведены в издательство Call of Duty — никто из нынешнего состава студии не вовлечен в работу над будущим франшизы.

На текущий момент деятельность Halo Studios сосредоточена на подготовке к фестивалю Halo Fest 2026 (запланирован на 12–13 декабря) и разработке обновления для Halo: Campaign Evolved. Ожидается, что патч добавит в игру режимы Firefight («Перестрелка») и Cinema («Кинотеатр»).

Релиз обновления намечен на декабрь текущего года, однако инсайдеры не исключают перенос сроков. Выпуск даже такого патча может стать серьезным вызовом для Halo Studios, учитывая, что в результате недавней волны масштабных увольнений студия осталась практически без ключевых разработчиков.