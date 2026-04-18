Рейтинг Halo: Campaign Evolved намекает на самую мрачную игру с 2014 года

Предстоящий ремейк Halo: Combat Evolved, Halo: Campaign Evolved, приближается к своему официальному запуску, поскольку сама франшиза Halo в ноябре отметит своё 25-летие.

Недавно Microsoft официально начала маркетинговую кампанию Campaign Evolved, и ходят слухи, что игра может выйти уже в июне или не позднее августа этого лета. В подтверждение этого прогноза, авторитетный инсайдер серии Halo, Rebs Gaming, недавно обнаружил, что Южнокорейский комитет по рейтингу и администрированию игр (GAMAC) официально присвоил Campaign Evolved рейтинг 19+, что эквивалентно рейтингу PEGI 18+ или рейтингу ESRB Mature 17+.

Этот рейтинг не только предполагает, что Campaign Evolved может выйти раньше, чем ожидали фанаты, но и знаменует собой заметное возвращение к истокам Halo, поскольку теперь ожидается, что Campaign Evolved станет первой игрой Halo с рейтингом M с 2014 года.

Франшиза Halo, возможно, не так жестока или откровенна в плане контента для взрослых, как такие игры, как Doom или Grand Theft Auto, но ранние части франшизы всегда имели рейтинг «для взрослых» из-за крови, расчленёнки и насилия.

Halo 4 стала последней новой игрой Halo, получившей рейтинг M, в основном из-за кровавого превращения людей на станции Иванофф в Прометеев Предтеч и заметно более сексуализированного внешнего вида Кортаны по сравнению с предыдущими частями.