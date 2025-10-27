Ремейк Halo: Combat Evolved лишили мультиплеера - фанаты уверены, что дело в будущем PvP-проекте серии

Анонс Halo: Campaign Evolved вызвал бурную реакцию в сообществе. Одни рады, что культовая Halo: Combat Evolved наконец выйдет на PlayStation, другие — возмущены отсутствием мультиплеера, который когда-то сделал оригинал легендой.

По словам Halo Studios, ремейк не стремится заменить классику, а лишь «чтит её наследие», сосредотачиваясь на кооперативном прохождении кампании. Однако фанаты уверены, что истинная причина кроется не в уважении к прошлому, а в стратегии Microsoft. Как отмечают пользователи Reddit, компания просто не хочет выпускать три конкурирующих PvP-проекта одновременно.

Действительно, Halo Infinite всё ещё живёт как основная PvP-платформа серии, а следующая крупная игра Halo, по слухам, станет live-service-шутером, ориентированным именно на сетевые сражения. Добавление мультиплеера в ремейк Halo: CE лишь отняло бы внимание и аудиторию у будущего релиза.

Решение студии уже называют странным и неискренним. Ведь PvP — это сердце Halo, а классические карты вроде Blood Gulch и Hang ’Em High до сих пор считаются эталоном геймдизайна. Отсутствие сетевого режима лишает ремейк шанса стать полноценным возвращением к истокам.

Игроки убеждены: речь идёт не о «почтении к наследию», а о корпоративной стратегии. Halo Studios могла бы честно признать, что убрала PvP ради успеха следующего проекта. Вместо этого фанатам остаётся ждать новой мультиплеерной Halo — и надеяться, что она действительно оправдает жертву, принесённую ремейком.