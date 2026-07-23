Ремейк Halo: Combat Evolved получил одобрение критиков перед полноценным релизом

Halo: Campaign Evolved стала доступна владельцам Premium-издания на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, а вместе с релизом появились первые оценки прессы. Обновлённая версия сюжетной кампании Halo: Combat Evolved в целом получила положительный приём от журналистов.

На OpenCritic проект набрал 84 балла из 100, а на Metacritic средняя оценка составила 82 балла. Критики отмечают, что ремейк сохранил дух оригинальной игры, но получил современные улучшения, благодаря которым классическая кампания стала удобнее для новых игроков.

Halo: Campaign Evolved также вышла с текстовой локализацией на русский язык. Для владельцев стандартного издания релиз состоится 28 июля — в этот же день игра станет доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Ремейк первой части Halo стал важным событием для серии, ведь теперь одна из главных игр эпохи Xbox впервые официально появилась на консолях PlayStation и получила современную версию для нового поколения игроков.