Ремейк Halo получит три новые сюжетные миссии с Мастером Чифом - предзаказы Campaign Evolved уже открыты

Во время трансляции XBOX Games Showcase 2026 компания Microsoft и разработчики из Halo Studios официально представили новые материалы ремейка первой части франшизы — Halo: Campaign Evolved. Игра не только воссоздаст оригинальную десятиуровневую сюжетную линию Combat Evolved на передовом движке Unreal Engine 5, но и добавит совершенно новую приквел-кампанию под названием Operation: METEORITE, о которой авторы подробно рассказали в геймплейном трейлере.

Действие новых трех бонусных миссий Operation: METEORITE развернется за год до начала основных событий первой части. Главным героям, Мастеру Чифу и сержанту Джонсону, предстоит выполнить тайную операцию по проникновению на загадочный исследовательский корабль инопланетян Ковенанта. Сюжет новой ветки создавался в коллаборации с писателем-фантастом Троем Деннингом, автором множества книг по вселенной Halo.

Создатели показали в ролике напряженные космические бои, сражения бок о бок с солдатами Космического командования и новые угрозы — в видео засветился свежий вид противников Brute Berserker. Операция также расширит привычный лор и арсенал за счет пушек, заимствованных из более поздних частей Halo.

Официальный релиз Halo: Campaign Evolved на Xbox Series X|S, Windows PC, Steam и, к удивлению некоторых фанатов, PlayStation 5 намечен на 28 июля 2026 года. По традиции для Xbox проект с первого дня будет доступен подписчикам Game Pass.

Наряду с публикацией трейлера разработчики открыли систему предзаказов. Всех, кто оформит покупку любой цифровой версии заранее, вознаградят классическим набором косметики: угловатым скином винтажной брони «Mark V» (из 2001 года) и ретро-обликом для штурмовой винтовки.

Геймерам предлагается выбор из трех вариантов изданий: