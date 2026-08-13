"Самое отвратительное, что мы видим каждый раз при запуске игры": соавтор Halo раскритиковал Campaign Evolved

Соавтор Halo и считающийся «отцом Мастера Чифа», Маркус Лехто, использовал Twitter, чтобы раскритиковать визуальные решения Halo: Campaign Evolved, ремейка, разработанного Halo Studios.

Главной мишенью его недовольства является изображение технологий Предтеч, вымершей инопланетной цивилизации, ответственной за создание колец, давших название франшизе, и особенно внешний вид кольца, отображаемого в главном меню игры. В твите, сопровождаемом сравнительным изображением, Маркус Лехто выразился прямо.

Хотя технологии Предтеч были сделаны из металла (а не из камня), они также были древними, обширными, живыми и гробницей для ужасов, которые в них таились. Они были свидетелями сотен тысячелетий конфликтов. И все же игра изображает их как блестящий металл, который, кажется, был создан всего несколько лет назад.

Для тех, кто знаком с франшизой, кольцо Halo в главном меню — это практически священный символ: это первое изображение, которое появляется при запуске игры, сопровождаемое той самой хоровой мелодией, которая не нуждается в представлении. Маркус Лехто не стал скрывать своего мнения, оценивая работу Halo Studios над этим элементом.

Кольцо в главном меню — это самое отвратительное, что мы видим каждый раз, когда запускаем игру. Оно должно быть массивным, мрачным, таинственным, зловещим, но в то же время полным чудес. Это новое кольцо выглядит как блестящая новая игрушка — несоразмерное, без загадок, чертовски уродливое.

Помимо текстуры и отделки самого кольца, Лехто указал на ещё одно изменение, которое его беспокоит: звёздный фон. В оригинальной истории кольцо, куда приземляется Мастер Чиф в первой игре, находится на краю Млечного Пути, изолированного и враждебного региона вселенной. В Halo: Campaign Evolved галактика видна на заднем плане, что, по его словам, противоречит тону изоляции и необъятности, которые должна передавать эта обстановка.

Маркус Лехто признает, что оригинальная команда Bungie «совершенно заблудилась в 2000 году», когда дело дошло до художественного оформления Предтеч, но заявляет, что Halo Studios «зашли слишком далеко в неправильном направлении». Стоит отметить, что он не был настроен критиковать игру на момент её выхода: ещё до официального релиза Лехто выражал энтузиазм по поводу проекта. Поэтому его нынешний тон разочарования говорит о многом.

Соавтор не работал над франшизой с 2011 года, но его исторический авторитет неоспорим. Остаётся вопрос, прислушаются ли Xbox и Halo Studios к его критике в отношении почти подтверждённого ремейка Halo 2. Общая ситуация с Campaign Evolved не отличается спокойствием: несмотря на хорошие отзывы критиков, игра показала низкие продажи на PS5, где порты Black Ops 1 и Black Ops 2, по всей видимости, превзошли по продажам игру от Microsoft в соотношении 16 к 1.