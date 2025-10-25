Слова Фила Спенсера о Halo и Xbox приобретают новый смысл на фоне последних анонсов

В игровом сообществе вновь вспомнили известное высказывание главы Microsoft Gaming Фила Спенсера, которое с годами стало крылатым. Много лет назад он заявил: Если мы потеряем наш путь с HALO, мы потеряем наш путь с Xbox. Эти слова долгое время подчеркивали неразрывную связь культовой франшизы и идентичности всей платформы. Однако недавние события заставили взглянуть на это утверждение под совершенно новым углом.

Причиной для возобновившихся дискуссий стал анонс на Halo World Championship 2025. Microsoft представила Halo: Campaign Evolved — полноценный ремейк оригинальной Halo: Combat Evolved, который выйдет в 2026 году. Главной новостью стало то, что игра появится не только на PC и Xbox Series X|S, но и на PlayStation 5. Это первый случай, когда основная игра серии Halo будет выпущена на конкурирующей консоли, что знаменует собой серьезный сдвиг в стратегии эксклюзивности Xbox.

На фоне этих новостей слова Спенсера о том, что путь Xbox неразрывно связан с путем Halo, обретают иное значение. Сообщество активно обсуждает, является ли выход знакового эксклюзива на PlayStation потерей того самого пути, о котором говорил руководитель, или же это его логичное развитие в изменившихся реалиях игровой индустрии.