Слух: Halo: Campaign Evolved почти готова к релизу и получит систему скинов для брони

В сети появились новые подробности о шутере Halo: Campaign Evolved, который, по слухам, уже практически завершён с точки зрения контента. Информацией поделился инсайдер и автор канала Rebs Gaming.

Согласно его данным, игра уже полностью проходима от начала до конца. Это означает, что весь основной контент, включая сюжетные миссии, уже реализован. Сообщается, что в кампании появятся и прологовые задания, связанные с отрядом ODST, Брутами и даже новой фракцией Ковенанта.

Также источник утверждает, что в игре будет реализована система скинов. При этом внутриигрового магазина, как ранее подтвердил директор по работе с сообществом Брайан Джаррард, не планируется. Предполагается, что косметические элементы будут основаны на классической броне Mark V Мастера Чифа, однако модели брони переработают и изменят внешне, чтобы они выглядели по-новому.

Кроме того, в игре могут появиться и другие варианты брони, которые заметно изменят базовый образ главного героя. Однако часть таких костюмов, по данным источника, может быть изменена или вовсе вырезана до релиза.

Отдельно упоминается и кастомизация оружия, хотя её масштаб пока неизвестен.

Ожидается, что Halo: Campaign Evolved покажут на презентации Xbox Games Showcase, которая запланирована на 7 июня. При этом инсайдер не исключает, что релиз может состояться уже летом 2026 года — предположительно в июле или августе.

Игра готовится к выходу на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.