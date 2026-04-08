Слух: Halo: Campaign Evolved выйдет 28 июля, а ранний доступ начнется 23-го числа

Аккаунт grunt.api, известный утечками по вселенной Halo, зашифровал дату релиза Halo: Campaign Evolved.
Пользователи расшифровали математическую загадку: EA (ранний доступ) - 23 июля, OR (основной релиз) - 28 июля. Даты приходятся на четверг и вторник, что соответствует типичному графику запуска игр. По словам инсайдера, полировка проекта сейчас в активной фазе.
Игра выйдет на PC (Steam, MS Store), Xbox Series X/S и PS5. Игра также будет доступна в Game Pass с момента запуска.
Опять этот сранний доступ за доп. бабки ))
Можно же было как-то по уму сделать,например давать на пару дней раньше,за какие-нибудь репосты в соц сетях. И людям не тяжело и конторе + к аудитории. Но нет,слыш купи,слыш купи,слыш купи.
хаха, есть ещё ебланы что ради раннего доступа оверпрайсятся? какие же тупейшие гои. такие наверняка поверят в инопланетян и в демонов.
Мне достаточно Мастер Чиф Коллекции, а на это пофигу как то))
они бы сначала игру дали предзаказать, чтобы про ранний доступ говорить