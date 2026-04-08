Слух: Halo: Campaign Evolved выйдет 28 июля, а ранний доступ начнется 23-го числа

Аккаунт grunt.api, известный утечками по вселенной Halo, зашифровал дату релиза Halo: Campaign Evolved.

Пользователи расшифровали математическую загадку: EA (ранний доступ) - 23 июля, OR (основной релиз) - 28 июля. Даты приходятся на четверг и вторник, что соответствует типичному графику запуска игр. По словам инсайдера, полировка проекта сейчас в активной фазе.

Игра выйдет на PC (Steam, MS Store), Xbox Series X/S и PS5. Игра также будет доступна в Game Pass с момента запуска.