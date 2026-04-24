Слух: Halo могла получить королевскую битву, но разработку переориентировали на экстракшен-шутер

В сети появились новые подробности о неанонсированном проекте во вселенной Halo, который разрабатывался под кодовым названием Project Ekur. По данным инсайдера Rebs Gaming, изначально игра могла быть связана с популярным форматом «королевской битвы», однако позже концепцию изменили.

Сообщается, что примерно до конца лета 2023 года команда работала над Ekur уже как над экстракшен-шутером — жанром, в котором игроки должны выполнять задания на карте, собирать ресурсы и безопасно покидать локацию. Подобная механика стала популярной благодаря таким проектам, как Escape from Tarkov и DMZ в Call of Duty.

Над игрой якобы трудились разработчики Halo Studios совместно со студией Certain Affinity, которая ранее помогала создавать мультиплеерные режимы для серии. Однако в 2024 году, по слухам, проект либо отменили, либо полностью перезапустили с новой идеей.

Инсайдер также утверждает, что Ekur мог рассматриваться как следующий мультиплеерный опыт во вселенной Halo. При этом существует вероятность, что режим планировали не выпускать отдельной игрой. Вместо этого его могли интегрировать в будущую крупную часть серии.

По неподтверждённой информации, Microsoft также изучает возможность создать для Halo систему, напоминающую современную экосистему Call of Duty — единое приложение, из которого игроки смогут запускать кампанию, классический мультиплеер и дополнительные режимы вроде королевской битвы или экстракшена.

Официальных комментариев от Xbox или разработчиков по поводу Project Ekur пока не поступало. Поэтому информация о судьбе проекта остаётся на уровне слухов.