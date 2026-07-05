Слух: Halo могут передать Activision - в Xbox якобы обсуждают будущее серии

По данным редактора Windows Central Джеза Кордена, внутри Xbox обсуждаются различные варианты дальнейшего развития Halo, и один из них якобы предполагает передачу франшизы под управление Activision.

При этом сам инсайдер подчеркнул, что пока не уверен в достоверности этой информации.

«Я слышал безумный слух, что Halo могут передать Activision. Честно говоря, сейчас я не уверен, что это правда. Но если это действительно произойдёт, знайте — вы услышали об этом здесь впервые».

По словам Кордена, руководство Xbox сейчас активно ищет способы вернуть Halo статус одной из ключевых игровых франшиз компании. Он считает, что серия до сих пор не смогла реализовать свой потенциал в полной мере, поэтому Microsoft изучает опыт Activision и Blizzard в управлении крупными игровыми брендами.

Инсайдер отметил, что Halo, по его мнению, могла бы развиваться по модели Blizzard с долгосрочной поддержкой и более выстроенной стратегией развития.

Впрочем, никаких официальных подтверждений этим сведениям нет. Сам Корден призвал относиться к информации с большой осторожностью, отметив, что внутри Xbox сейчас обсуждается множество различных сценариев развития ключевых франшиз.