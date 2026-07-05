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Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 615 оценок

Слух: Halo могут передать Activision - в Xbox якобы обсуждают будущее серии

IKarasik IKarasik

По данным редактора Windows Central Джеза Кордена, внутри Xbox обсуждаются различные варианты дальнейшего развития Halo, и один из них якобы предполагает передачу франшизы под управление Activision.

При этом сам инсайдер подчеркнул, что пока не уверен в достоверности этой информации.

«Я слышал безумный слух, что Halo могут передать Activision. Честно говоря, сейчас я не уверен, что это правда. Но если это действительно произойдёт, знайте — вы услышали об этом здесь впервые».

По словам Кордена, руководство Xbox сейчас активно ищет способы вернуть Halo статус одной из ключевых игровых франшиз компании. Он считает, что серия до сих пор не смогла реализовать свой потенциал в полной мере, поэтому Microsoft изучает опыт Activision и Blizzard в управлении крупными игровыми брендами.

Инсайдер отметил, что Halo, по его мнению, могла бы развиваться по модели Blizzard с долгосрочной поддержкой и более выстроенной стратегией развития.

Впрочем, никаких официальных подтверждений этим сведениям нет. Сам Корден призвал относиться к информации с большой осторожностью, отметив, что внутри Xbox сейчас обсуждается множество различных сценариев развития ключевых франшиз.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
shtdytynrtrtnbrtny

ковенант в HaLo BLack Cоcks warfare 4:

3
Freund Benno
Xbox сейчас активно ищет способы вернуть Halo статус одной из ключевых игровых франшиз компании. Он считает, что серия до сих пор не смогла реализовать свой потенциал в полной мере, поэтому Microsoft изучает опыт Activision и Blizzard в управлении крупными игровыми брендами.

О каком опыте идет речь, если там толком не осталось старожил, и эти студии уеренно убивают свои проекты?

2
Night Driving Avenger

Halo of Duty)))

-zotik-

мб активижен научит их делать шутеры

Пользователь ВКонтакте

думаю так лучше будет // Андрей Павлов

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