Слух: Halo Studios передумала делать extraction-шутер и вернулась к масштабным битвам

В сети появились новые подробности о следующем многопользовательском проекте во вселенной Halo, известном под кодовым названием Ekur. Если верить свежей информации от инсайдера Rebs Gaming, игра больше не позиционируется как extraction-шутер и теперь гораздо ближе к режиму Warzone из Halo 5.

По данным двух источников, изначально Ekur появился после отмены проекта Tatanka — масштабной королевской битвы, над которой работала студия Certain Affinity. После этого Halo Studios поручила партнёрам создать прототип нового проекта, который одновременно помог бы оценить возможности Unreal Engine 5 для будущего серии.

Сообщается, что разработчики ставили перед собой две задачи: проверить возможность переноса ассетов Halo Infinite на Unreal Engine 5 и убедиться, что игра на новом движке сохранит фирменные ощущения от Halo. По словам источников, обе цели были успешно достигнуты ещё в середине 2023 года.

На ранних этапах Ekur действительно рассматривался как extraction-шутер, однако позже концепция изменилась. Теперь проект описывается как масштабный командный режим, где отряды игроков вместе с ИИ-союзниками исследуют карту, собирают ресурсы и сражаются с другими командами. Некоторые элементы extraction-механик якобы сохранились, но основным ориентиром называют именно режим Warzone из Halo 5, а не такие игры, как Escape from Tarkov.

Также сообщается, что Certain Affinity предлагала значительно расширить систему кастомизации персонажей, позволив игрокам настраивать внешность спартанцев и элитов, включая лицо, телосложение и наборы брони.

Другой источник утверждает, что Certain Affinity больше не участвует в разработке проекта. По его данным, создание Ekur было передано непосредственно Halo Studios. При этом существование проекта косвенно подтверждается находками датамайнеров, обнаруживших внутренние тестовые серверы, связанные с кодовым названием Ekur.

На данный момент неизвестно, станет ли Ekur отдельной игрой, частью следующей Halo или лишь одним из её многопользовательских режимов. Также остаётся открытым вопрос, насколько сильно финальная версия будет отличаться от нынешнего прототипа.

Пока же Halo Studios сосредоточена на подготовке к релизу Halo: Campaign Evolved, который должен выйти 28 июля 2026 года.