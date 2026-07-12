Слух: руководство Halo Studios обвиняют в токсичной атмосфере, плохом управлении Halo и жестоком отношении к сотрудникам

Блогер Rebs Gaming, специализирующийся на новостях о франшизе Halo, опубликовал материал, в котором утверждается, что руководство Halo Studios допускает серьезные ошибки в управлении студией и неподобающим образом обращается с сотрудниками.

По его данным, глава студии Пьер Хинтце неоднократно становился объектом жалоб в отдел кадров (HR). Среди обвинений — унижение сотрудников, создание атмосферы страха, грубые высказывания в адрес разработчиков, пренебрежительное отношение к вопросам карьерного роста и баланса между работой и личной жизнью. Также утверждается, что он сыграл ключевую роль в понижении в должности, последующем медицинском отпуске и увольнении бывшего руководителя производства Campaign Evolved Майкла Фарни.

Кроме того, Rebs Gaming заявляет, что разработка Campaign Evolved сопровождалась постоянной сменой приоритетов, отсутствием четкого плана и плохим управлением, после чего ответственность за возникшие проблемы якобы была возложена на команду разработчиков.

В публикации также содержатся претензии к другим руководителям студии. Арт-директора Криса Мэттьюса обвиняют в кумовстве и неподобающем поведении по отношению к коллегам, а операционного директора Элизабет Ван Вик — в недостаточном внимании к управлению студией. Также утверждается, что руководство Xbox Game Studios во главе с Крейгом Дунканом активно поддержало назначение Пьера Хинтце на должность главы Halo Studios.

На момент публикации Halo Studios, Microsoft и Xbox Game Studios не комментировали эти заявления. Вся информация основана исключительно на сообщениях Rebs Gaming и пока не получила официального подтверждения.