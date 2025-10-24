Состоялся анонс Halo: Campaign Evolved - масштабного ремейка легендарной Halo: Combat Evolved

Microsoft и Halo Studios официально анонсировали Halo: Campaign Evolved — масштабный ремейк легендарной Halo: Combat Evolved, с которой в 2001 году началась история франшизы. Игра выйдет на Xbox Series X|S, ПК (Steam, Microsoft Store) и, впервые в истории серии, на PlayStation 5. Релиз запланирован на 2026 год.
Разработчики обещают, что Halo: Campaign Evolved станет «точной, но модернизированной» переделкой оригинальной кампании. Игроков ждёт переработанная графика с высоким уровнем детализации, обновлённые видеоролики и анимации, улучшенное управление и полностью переосмысленный звук. В ремейк также войдут три новые миссии-приквела, рассказывающие о событиях до начала оригинальной истории, с участием Мастера Чифа и сержанта Джонсона.
Вас ждёт расширенный арсенал оружия, включая девять знаковых пушек из последующих частей Halo — энергетический меч, боевую винтовку и игольник. Боевая система станет динамичнее и точнее, а транспортные средства — реалистичнее и разнообразнее. Теперь можно угонять технику противников и даже управлять тяжелым Wraith, устраивая на поле боя настоящий хаос.
Сюжет ремейка останется верен оригиналу. После аварийной посадки на таинственном кольцевом мире Halo, Мастер Чиф вместе с Кортаной должен помочь выжившим людям и раскрыть тайну древней конструкции, грозящей уничтожением всей жизни в галактике.
Кампания будет доступна как в одиночку, так и в кооперативе: до двух игроков на разделённом экране (на консолях) или до четырёх — онлайн. Игра поддерживает кроссплей и общую прогрессию между всеми платформами.
Особое внимание уделено реиграбельности: система модификаторов «Черепов» позволит менять ход кампании, добавляя новые враги, случайное оружие и непредсказуемые ситуации. Каждый запуск станет новым испытанием.
Halo: Campaign Evolved — это возвращение к истокам, созданное с уважением к прошлому и с возможностями современного поколения. Спустя 25 лет после появления первой Halo серия делает шаг в новую эру — и теперь она объединит всех игроков, независимо от платформы.
Пересобирать одну и ту же игру в 3 раз и тащить её на Плейстейшн это не эволюция для нового поколения. Это похоже на то как престарелая порнозвезда делает очередную пластическую операцию в отчаянной попытке снова продать то самое видео из молодости только теперь в 4К. Никаких новых идей просто отчаянная распродажа единственного что у них когда то получилось потому что сами они уже 15 лет ничего родить не могут. предсмертная конвульсия франшизы.
очень слабо
отлично даешь ремейки
ps ремастер кстати похож на ремейк по качеству,всем бы такие ремастеры
Но это ж ремастер, а не ремейк
Вся серия хало это устаревший кал, я уже молчу про то что банального бега нет
Лучше бы эти деньги потратили на порт 5 части на пк
Это скорее ремастер!
Отлично. В оригинал в свое время приходилось играть на GeForce 4 MX, такой опыт даже врагу не пожелаешь, а до ремастера руки не дошли. Наконец-то во всей красе задумку смогу увидеть, лишь бы ии не упрощали для нынешних нытиков, что плачут на сложность и рефандят игры, если их там посмели убить
С одной стороны радует, что вспомнили классику, причём одну из моих любимых серий игр. С другой стороны, стоимость всего этого и предполагаемые системные требования вызывают опасения. А вот за миссии-приквелы респект, звучит хорошо
Выглядит хорошо, но хотелось, чтобы это был не просто ремастер, а полноценный ремейк - вторую половину игры с уровня "Библиотека" нужно полностью переделывать, а также добавлять оружие, новых врагов и т.д.