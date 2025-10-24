Состоялся анонс Halo: Campaign Evolved - масштабного ремейка легендарной Halo: Combat Evolved

Microsoft и Halo Studios официально анонсировали Halo: Campaign Evolved — масштабный ремейк легендарной Halo: Combat Evolved, с которой в 2001 году началась история франшизы. Игра выйдет на Xbox Series X|S, ПК (Steam, Microsoft Store) и, впервые в истории серии, на PlayStation 5. Релиз запланирован на 2026 год.

Разработчики обещают, что Halo: Campaign Evolved станет «точной, но модернизированной» переделкой оригинальной кампании. Игроков ждёт переработанная графика с высоким уровнем детализации, обновлённые видеоролики и анимации, улучшенное управление и полностью переосмысленный звук. В ремейк также войдут три новые миссии-приквела, рассказывающие о событиях до начала оригинальной истории, с участием Мастера Чифа и сержанта Джонсона.

Вас ждёт расширенный арсенал оружия, включая девять знаковых пушек из последующих частей Halo — энергетический меч, боевую винтовку и игольник. Боевая система станет динамичнее и точнее, а транспортные средства — реалистичнее и разнообразнее. Теперь можно угонять технику противников и даже управлять тяжелым Wraith, устраивая на поле боя настоящий хаос.

Сюжет ремейка останется верен оригиналу. После аварийной посадки на таинственном кольцевом мире Halo, Мастер Чиф вместе с Кортаной должен помочь выжившим людям и раскрыть тайну древней конструкции, грозящей уничтожением всей жизни в галактике.

Кампания будет доступна как в одиночку, так и в кооперативе: до двух игроков на разделённом экране (на консолях) или до четырёх — онлайн. Игра поддерживает кроссплей и общую прогрессию между всеми платформами.

Особое внимание уделено реиграбельности: система модификаторов «Черепов» позволит менять ход кампании, добавляя новые враги, случайное оружие и непредсказуемые ситуации. Каждый запуск станет новым испытанием.

Halo: Campaign Evolved — это возвращение к истокам, созданное с уважением к прошлому и с возможностями современного поколения. Спустя 25 лет после появления первой Halo серия делает шаг в новую эру — и теперь она объединит всех игроков, независимо от платформы.