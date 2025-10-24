ЧАТ ИГРЫ
Halo: Combat Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 560 оценок

Состоялся анонс Halo: Campaign Evolved - масштабного ремейка легендарной Halo: Combat Evolved

butcher69 butcher69

Microsoft и Halo Studios официально анонсировали Halo: Campaign Evolved — масштабный ремейк легендарной Halo: Combat Evolved, с которой в 2001 году началась история франшизы. Игра выйдет на Xbox Series X|S, ПК (Steam, Microsoft Store) и, впервые в истории серии, на PlayStation 5. Релиз запланирован на 2026 год.

Разработчики обещают, что Halo: Campaign Evolved станет «точной, но модернизированной» переделкой оригинальной кампании. Игроков ждёт переработанная графика с высоким уровнем детализации, обновлённые видеоролики и анимации, улучшенное управление и полностью переосмысленный звук. В ремейк также войдут три новые миссии-приквела, рассказывающие о событиях до начала оригинальной истории, с участием Мастера Чифа и сержанта Джонсона.

Вас ждёт расширенный арсенал оружия, включая девять знаковых пушек из последующих частей Halo — энергетический меч, боевую винтовку и игольник. Боевая система станет динамичнее и точнее, а транспортные средства — реалистичнее и разнообразнее. Теперь можно угонять технику противников и даже управлять тяжелым Wraith, устраивая на поле боя настоящий хаос.

Сюжет ремейка останется верен оригиналу. После аварийной посадки на таинственном кольцевом мире Halo, Мастер Чиф вместе с Кортаной должен помочь выжившим людям и раскрыть тайну древней конструкции, грозящей уничтожением всей жизни в галактике.

Кампания будет доступна как в одиночку, так и в кооперативе: до двух игроков на разделённом экране (на консолях) или до четырёх — онлайн. Игра поддерживает кроссплей и общую прогрессию между всеми платформами.

Особое внимание уделено реиграбельности: система модификаторов «Черепов» позволит менять ход кампании, добавляя новые враги, случайное оружие и непредсказуемые ситуации. Каждый запуск станет новым испытанием.

Halo: Campaign Evolved — это возвращение к истокам, созданное с уважением к прошлому и с возможностями современного поколения. Спустя 25 лет после появления первой Halo серия делает шаг в новую эру — и теперь она объединит всех игроков, независимо от платформы.

Комментарии:  10
Gridon

Пересобирать одну и ту же игру в 3 раз и тащить её на Плейстейшн это не эволюция для нового поколения. Это похоже на то как престарелая порнозвезда делает очередную пластическую операцию в отчаянной попытке снова продать то самое видео из молодости только теперь в 4К. Никаких новых идей просто отчаянная распродажа единственного что у них когда то получилось потому что сами они уже 15 лет ничего родить не могут. предсмертная конвульсия франшизы.

TX ZX

очень слабо

WerGC

отлично даешь ремейки

ps ремастер кстати похож на ремейк по качеству,всем бы такие ремастеры

NorutaUz

Но это ж ремастер, а не ремейк

agula98

Вся серия хало это устаревший кал, я уже молчу про то что банального бега нет

Kamishini1993

Лучше бы эти деньги потратили на порт 5 части на пк

Никита Дроздоvv
Это скорее ремастер!

NatanieLzZ

Отлично. В оригинал в свое время приходилось играть на GeForce 4 MX, такой опыт даже врагу не пожелаешь, а до ремастера руки не дошли. Наконец-то во всей красе задумку смогу увидеть, лишь бы ии не упрощали для нынешних нытиков, что плачут на сложность и рефандят игры, если их там посмели убить

ArTeryS

С одной стороны радует, что вспомнили классику, причём одну из моих любимых серий игр. С другой стороны, стоимость всего этого и предполагаемые системные требования вызывают опасения. А вот за миссии-приквелы респект, звучит хорошо

goodneighbor

Выглядит хорошо, но хотелось, чтобы это был не просто ремастер, а полноценный ремейк - вторую половину игры с уровня "Библиотека" нужно полностью переделывать, а также добавлять оружие, новых врагов и т.д.