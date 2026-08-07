Создатель Halo поддержал Campaign Evolved, несмотря на спорные решения разработчиков

Один из создателей Halo Маркус Лейто считает, что волна критики вокруг Halo: Campaign Evolved оказалась слишком сильной. При этом разработчик признал, что некоторые творческие решения в ремейке вызвали у него вопросы.

Лейто, который был одним из ключевых авторов оригинальной Halo и долгое время работал арт-директором Bungie, рассказал, что сам проходит обновлённую версию игры на высокой сложности и в целом положительно оценивает изменения. Он отметил улучшенную графику, освещение, новые кинематографические сцены и обновлённое управление.

По словам разработчика, реакция в социальных сетях не всегда отражает мнение обычных игроков. Он считает, что интернет часто усиливает негатив вокруг крупных игровых релизов, тогда как при личной встрече многие фанаты смогли бы спокойно обсудить спорные моменты.

Однако Лейто не стал утверждать, что ремейк идеален. Он отметил, что ему понравились многие изменения и дополнительные идеи, но часть обновлённых сцен и решений, по его мнению, оказалась неудачной.

При этом создатель Halo отдельно похвалил переработанные уровни с Потопом и новое ощущение от оружия Ковенанта, которое стало выглядеть более мощным и выразительным.

Лейто также подчеркнул, что его мнение не должно прекращать обсуждения среди фанатов. По его словам, сообщество Halo всегда было страстным и разделённым во взглядах, поэтому разные оценки ремейка — естественная часть жизни серии.