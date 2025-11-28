Создатель Halo рассказал, как Microsoft фактически "отбила" игру у Apple в последние минуты

Со-создатель Halo Маркус Лето раскрыл неожиданные детали раннего периода разработки культовой серии — и оказалось, что Microsoft получила будущий флагман Xbox почти случайно и буквально «выдернула» проект из рук Apple.

В конце 90-х Halo вообще не рассматривалась как эксклюзив для Xbox. Наоборот, Bungie готовила игру как третьесортный шутер для Mac, и в 1999 году её лично представил Стив Джобс на выставке Macworld. Именно тогда мир впервые увидел раннюю версию Halo — с узнаваемой атмосферой, но другой камерой, другими механиками и куда более экспериментальным подходом.

По словам Лето, вскоре после презентации ситуация резко изменилась. Microsoft, которая в те годы активно собирала студии и эксклюзивы для запуска первого Xbox, увидела в Halo потенциал системселлера — и быстро вмешалась.

Лето вспоминает, что в Bungie позвонили из Microsoft и недвусмысленно заявили:

«Джобс это не получит. Мы покупаем вас и переносим всю команду на северо-запад США — будете делать Halo для Xbox.»

Для Bungie, находившейся тогда в непростом финансовом положении, предложение было фактически спасением. Так будущий суперфранчайз сменил платформу, издателя и само направление развития.

Итог известен всем: Halo: Combat Evolved стала ключевой игрой старта Xbox в 2001 году и определила лицо бренда на десятилетия вперёд.

Лето также напомнил, что путь к узнаваемому облику франшизы тоже был непростым — он девять раз полностью переделывал дизайн Мастера Чифа, прежде чем добиться того самого легендарного варианта.