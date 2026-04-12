Создатель Xbox рассказал, что фанаты ПК бросали в него напитки из-за идеи выпустить Halo на консоли

Один из создателей оригинальной Xbox Сеймус Блэкли вспомнил, насколько скептически игровое сообщество относилось к шутерам на консолях в начале 2000-х. По его словам, реакция некоторых игроков была настолько бурной, что во время обсуждений люди буквально бросали в него напитки, когда он говорил о потенциале Halo: Combat Evolved.

В интервью Блэкли рассказал, что в то время многие были уверены: жанр шутеров от первого лица может нормально существовать только на ПК. Игроки утверждали, что без мыши и клавиатуры невозможно добиться точности и динамики, которые делают такие игры популярными.

По словам разработчика, в ту эпоху люди буквально «стояли насмерть» на убеждении, что шутеры никогда не смогут прижиться на консолях. Такая позиция выглядела особенно иронично, учитывая, что Microsoft готовила запуск первой Xbox именно вместе с Halo — игрой, которая должна была стать ключевым эксклюзивом системы.

Блэкли вспоминает, что однажды на мероприятии несколько недовольных игроков даже бросили в него стаканы с напитками, настолько их раздражала мысль о том, что Halo может оказаться хорошим консольным шутером.

Несмотря на скепсис, разработчики были уверены в своем подходе. Блэкли, имеющий образование в области физики, говорил, что понимание механики движения и вращения позволяет адаптировать управление под геймпад без потери качества игрового процесса.

В итоге Halo: Combat Evolved не только стал главным хитом первой Xbox, но и помог закрепить жанр FPS на консолях. Игра предложила ряд удобных решений, например быстрый доступ к гранатам и рукопашным атакам без необходимости переключать оружие, а также запомнилась разнообразными уровнями и популярным мультиплеером.

Спустя годы серия Halo остается одной из самых знаковых франшиз Microsoft. Более того, в конце этого года ожидается выход новой версии проекта — Halo: Campaign Evolved, полноценного ремейка оригинальной игры с дополнительными миссиями.