Стали известны расширенные системные требования Halo: Campaign Evolved

Одной из крупнейших новинок этого года для Microsoft и Xbox является Halo: Campaign Evolved — полноценный ремейк первой игры, Halo: Combat Evolved 2001 года, который включает в себя новые игровые элементы, расширенную реиграбельность и графическое обновление на движке Unreal Engine 5.
Игра выйдет на Xbox Series X|S, ПК и PS5 в конце следующего месяца, при этом Xbox подтвердила дату релиза — 28 июля — во время Xbox Games Showcase. Примечательно, что вы можете начать играть 23 июля, на пять дней раньше, если приобретёте Premium Edition.
Теперь, когда до полноценного релиза ремейка Halo осталось чуть больше месяца, Xbox и разработчики Halo Studios опубликовали расширенные системные требования, в том числе для разрешение 4К.
Минимальные (1080p, 60 к/с, низкие):
- Операционная система: Windows 10 22H2 64-бит / Windows 11 (ReBAR)
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700k
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580
- Видеопамять: 8 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ SSD
Средние (1440p, 60 к/с):
- Операционная система: Windows 10 22H2 64-бит / Windows 11 (ReBAR)
- Процессор: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i5-12600k
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 7600 XT
- Видеопамять: 8 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ SSD
Рекомендуемые (4K, 60 к/с, высокие):
- Операционная система: Windows 10 22H2 64-бит / Windows 11 (ReBAR)
- Процессор: AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700k
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 9070
- Видеопамять: 16 ГБ
- Оперативная память: 32 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ SSD
Ультра (4K, 60 к/с):
- Операционная система: Windows 10 22H2 64-бит / Windows 11 (ReBAR)
- Процессор: AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i9-13900k
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080
- Видеопамять: 16 ГБ
- Оперативная память: 32 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ SSD
Дополнительные опции включают:
- Неограниченная частота кадров
- Масштабирование DLSS, FSR, XeSS, TSR
- Режимы задержки Reflex, Anti-Lag, XeLL