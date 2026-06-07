Стали известны системные требования Halo: Campaign Evolved

Во время трансляции Xbox Games Showcase 2026 компания Microsoft и разработчики из Halo Studios официально представили новые материалы ремейка первой части серии — Halo: Campaign Evolved. Проект не только воссоздаст оригинальную сюжетную кампанию Halo: Combat Evolved на движке Unreal Engine 5, но и предложит совершенно новую приквел-историю Operation: METEORITE, посвящённую событиям до прибытия Мастера Чифа на Альфа-Хало.
Одновременно с показом Microsoft раскрыла официальные системные требования ПК-версии игры.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
- Место на диске: 100 ГБ
Рекомендуемые:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K
- Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 9070 / NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
- Место на диске: 100 ГБ
Вы чем там ее заправили, оптимизировать это даже не стали пытаться
это они так картану изуродовали?...
они совсем уже, какие 32 гига ОЗУ, какие 100 гигов на диске? можно издание БЕЗ 8к текстур
о да мой любимый UE5, прошла часть мусорная вышла, надеюсь в этот раз все будет топ
ртх 9070 мощно ;)