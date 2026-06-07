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Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 606 оценок

Стали известны системные требования Halo: Campaign Evolved

IKarasik IKarasik

Во время трансляции Xbox Games Showcase 2026 компания Microsoft и разработчики из Halo Studios официально представили новые материалы ремейка первой части серии — Halo: Campaign Evolved. Проект не только воссоздаст оригинальную сюжетную кампанию Halo: Combat Evolved на движке Unreal Engine 5, но и предложит совершенно новую приквел-историю Operation: METEORITE, посвящённую событиям до прибытия Мастера Чифа на Альфа-Хало.

Ремейк Halo получит три новые сюжетные миссии с Мастером Чифом - предзаказы Campaign Evolved уже открыты

Одновременно с показом Microsoft раскрыла официальные системные требования ПК-версии игры.

Системные требования

Минимальные:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
  • Место на диске: 100 ГБ

Рекомендуемые:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K
  • Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 9070 / NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
  • Место на диске: 100 ГБ
15
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
firefox0047

Вы чем там ее заправили, оптимизировать это даже не стали пытаться

3
Дворф

это они так картану изуродовали?...

2
MLuschikov

они совсем уже, какие 32 гига ОЗУ, какие 100 гигов на диске? можно издание БЕЗ 8к текстур

1
Господин Лидер Мур

о да мой любимый UE5, прошла часть мусорная вышла, надеюсь в этот раз все будет топ

1
jax baron

ртх 9070 мощно ;)

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