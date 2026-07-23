Стало известно точное время выхода Halo: Campaign Evolved - предварительная загрузка не предусмотрена

Halo: Campaign Evolved станет доступна по всему миру на следующей неделе, но если вы оформили предварительный заказ Premium Edition, вы сможете начать играть 23 июля. В новом сообщении в Steam Halo Studios подтвердила, что ремейк станет доступен в 18:00 МСК.
К сожалению, о предварительной загрузке ничего не говорится, вероятно, чтобы избежать крупных утечек, которые могут произойти в результате. Владельцы Standard Edition также не смогут воспользоваться этой возможностью и смогут начать играть 28 июля одновременно. Если вас интересует кросс-прогресс и кроссплей, необходима учётная запись Microsoft. Игроки на Xbox могут войти в систему, используя свой Gamertag, и связать свои учётные записи Steam и Microsoft с существующими списками друзей.
Поэтому в день релиза игроки будут вынуждены качать 100 гигов, в лучших традициях обрыган энжин 5. Все для удобства, рад, что не купил.
Помню, играл в оригинал и создавалось впечатление, что бегал по одним и тем же локациям. Это кстати получалось подтверждение через размер игры. Он был не очень большим. Интересно в ремейки это сохранится или они всё-таки исправят это.
Не я в assassin creed погоняю , что было круто для 2001 сейчас уже не вызывает интерес
23?🤔 Взлом гипервизора значит завтра должен быть 🙄 обычную раз 20 прошол улучшеную разок ну и эту взлом надо проити🙂