Судя по всему, ремейк Halo отдали на аутсорс: ведущие разработчики заняты другими проектами

Новый ремейк культового шутера Halo: Campaign Evolved, перерабатывающий легендарную часть на движке Unreal Engine 5, оказался проектом стороннего производства. Хотя официально Microsoft заявляла, что руководит производством игр флагманская внутренняя команда Halo Studios (бывшая 343 Industries), свежие инсайды говорят об обратном.

Как выяснил в своём видеоотчете популярный в узких кругах журналист и проверенный инсайдер по франшизе Halo — Rebs Gaming, компания переложила огромный пласт работ на сторонних исполнителей. Источник заявил журналисту буквально следующее:

В производстве Campaign Evolved была задействована колоссальная доля аутсорсинга... начиная от базового гейм-программирования и заканчивая дизайном. Настолько много, что проект просто невозможно называть внутри-студийным .

Инсайдер подтвердил, что сотрудники Microsoft выступили по большему счету отвечали за менеджмент и выступали творческими кураторами, но основную долю работ выполняли сторонние команды вроде голландской Abstraction.

Несмотря аутсорс, нововведения самого ремейка продолжают радовать: сообщается, что нас ждут правки старых, рутинных локаций, введение модов Campaign Remix, введение брутов и нового вооружения. Очевидно, что основные внутренние таланты оригинальной 343 Industries прямо сейчас загружены куда более масштабной задачей: все рабочие резервы авторов переброшены на полноценную следующую Halo 7, а классику просто "оставили в других руках".

И хотя в индустрии использование сторонних подрядчиков и аутсорс студий в проектах переизданий давно отработанная модель, такой подход Xbox не вызывает радости. На фоне тотального кризиса, обидно вспоминать, что совсем недавно компания 343 Industries прошла через жесткие сокращения... А ведь рутинная разработка классики Halo, оставленной теперь сторонним конторам, могла стать прекрасной, спокойной подушкой безопасности и сохранить рабочие места огромной группе тех самых преданных работников.