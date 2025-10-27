В Halo: Campaign Evolved движок Unreal Engine 5 будет работать в связке с кодом оригинальной игры

Геймдиректор студии 343 Industries поделился некоторыми техническими подробностями Halo: Campaign Evolved.

По словам Грега Хермана, команда применяет Unreal Engine 5 поверх "наследственного кода" оригинальной игры - это позволяет объединить оригинальную Halo: Combat Evolved с современными технологиями.

За счёт этого у игры остаётся проверенный годами геймплей Halo, но Unreal Engine 5 графически осовременивает игру, позволяя, к примеру, заметно расширить локации. При этом студия обещает не отходить от классической атмосферы серии - в звуке, ощущениях и механике сражений.

Релиз Halo: Campaign Evolved состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.