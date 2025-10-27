В Halo: Campaign Evolved движок Unreal Engine 5 будет работать в связке с кодом оригинальной игры

Геймдиректор студии 343 Industries поделился некоторыми техническими подробностями Halo: Campaign Evolved.
По словам Грега Хермана, команда применяет Unreal Engine 5 поверх "наследственного кода" оригинальной игры - это позволяет объединить оригинальную Halo: Combat Evolved с современными технологиями.
За счёт этого у игры остаётся проверенный годами геймплей Halo, но Unreal Engine 5 графически осовременивает игру, позволяя, к примеру, заметно расширить локации. При этом студия обещает не отходить от классической атмосферы серии - в звуке, ощущениях и механике сражений.
Релиз Halo: Campaign Evolved состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Эм так изменения в геймплее будут или нет? А то судя по этой статье это как мгс дельта на старую игру просто натянули реалистичные модельки пятого анриала
Это больше как ремастер обливиона на уе5, который работает поверх оригинала с его движком геймбрио
Ну зная майков это прям лютая халтура
Так ведь предыдущий ремейк этой же игры делал то же самое. Просто графическое наложение поверх старой игры. Там даже одной кнопкой можно было переключиться на старую графику.
Так то был ремастер) а это ремейк. Понимать надо
Ремастер, ремастера)
Пошли по пути Oblivion Remastered? Во ленивые разработчики пошли! Хуанг, алло? Поторопись с RTX60xx.
Ремастер обливиона то хороший получился...если не считать полное отсутствие оптимизации и патчей.
Короче овердохрена бектрекинга, унылых коридоров и уровень в библиотеке ждëт вас.
Такая же история с ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater.
Хорошая была серия! Но всему своё время! При всем уважении снес последнюю часть минут через двадцать! Почему то больше не заходит! Графа никогда не была их коньком, но и игровой процесс сегодня уже не айс! Будем ждать конечно, но по Станиславскому! НЕ ВЕРЮ! :)))