Halo: Combat Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 571 оценка

В Halo: Campaign Evolved движок Unreal Engine 5 будет работать в связке с кодом оригинальной игры

AceTheKing AceTheKing

Геймдиректор студии 343 Industries поделился некоторыми техническими подробностями Halo: Campaign Evolved.

По словам Грега Хермана, команда применяет Unreal Engine 5 поверх "наследственного кода" оригинальной игры - это позволяет объединить оригинальную Halo: Combat Evolved с современными технологиями.

За счёт этого у игры остаётся проверенный годами геймплей Halo, но Unreal Engine 5 графически осовременивает игру, позволяя, к примеру, заметно расширить локации. При этом студия обещает не отходить от классической атмосферы серии - в звуке, ощущениях и механике сражений.

Релиз Halo: Campaign Evolved состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

firefox0047

Эм так изменения в геймплее будут или нет? А то судя по этой статье это как мгс дельта на старую игру просто натянули реалистичные модельки пятого анриала

Madiark

Это больше как ремастер обливиона на уе5, который работает поверх оригинала с его движком геймбрио

firefox0047 Madiark

Ну зная майков это прям лютая халтура

Pavlissimus

Так ведь предыдущий ремейк этой же игры делал то же самое. Просто графическое наложение поверх старой игры. Там даже одной кнопкой можно было переключиться на старую графику.

Видеограф Сочи

Так то был ремастер) а это ремейк. Понимать надо

Pravdarub Видеограф Сочи

Ремастер, ремастера)

Pinaev Sergey

Пошли по пути Oblivion Remastered? Во ленивые разработчики пошли! Хуанг, алло? Поторопись с RTX60xx.

SexualHarassmentPanda

Ремастер обливиона то хороший получился...если не считать полное отсутствие оптимизации и патчей.

Pravdarub

Короче овердохрена бектрекинга, унылых коридоров и уровень в библиотеке ждëт вас.

Xstranger

Такая же история с ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

igor lvov

Хорошая была серия! Но всему своё время! При всем уважении снес последнюю часть минут через двадцать! Почему то больше не заходит! Графа никогда не была их коньком, но и игровой процесс сегодня уже не айс! Будем ждать конечно, но по Станиславскому! НЕ ВЕРЮ! :)))