В Halo: Campaign Evolved не будет театрального и фоторежимов, а также контента после запуска, такого как Перестрелка

Halo Studios удалось избежать слишком большого недовольства по поводу Halo: Campaign Evolved, недавно уточнив требования к локальному кооперативному режиму. К сожалению, те, кто ищет определённые функции, такие как театральный режим или фоторежим, могут все равно разочароваться.

В ходе обширной сессии вопросов и ответов на Halo Waypoint разработчик заявил:

Череп-невидимка, скрывающий интерфейс, оружие и руки, в сочетании с Черепом-невидимкой, позволяющим летать, должен предоставить невероятные возможности для создания скриншотов, но в настоящее время нет планов на фоторежим или театральный режим в Halo: Campaign Evolved.

Текущие планы могут означать, что что-то изменится в будущем. Но на данный момент команда разработчиков не планирует добавлять какой-либо контент после запуска, будь то сюжетные DLC, новые Черепа, варианты кастомизации или даже режим Перестрелка.

Halo: Campaign Evolved призвана сосредоточиться на переделке оригинальной кампании Halo: Combat Evolved и предоставлении трёх новых увлекательных миссий-приквелов. Нет планов расширять игру до сервиса с постоянным добавлением контента или функций.

Демоверсии тоже не будет. Хотя это никогда не было характерно для франшизы, ни до, ни после Bungie, цель Halo Studios кажется довольно ясной:

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Halo: Campaign Evolved выходит 28 июля для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Она также будет доступна с первого дня для Game Pass Ultimate и PC Game Pass.