В ремейке Halo: Campaign Evolved появится 58 достижений и 42 черепа-модификатора

Долгожданное возвращение легендарной франшизы в лице масштабного ремейка Halo: Campaign Evolved официально запланировано на 28 июля 2026 года. До релиза еще далеко, но благодаря свежей статье уже известны важные подробности о внутреннем наполнении грядущего шутера. Разработчики серьезно подошли к переосмыслению первоисточника и готовят огромный объем контента.

Главным элементом обновленной игры станет проработанная система наград. Для геймеров подготовили 58 уникальных достижений и трофеев. С полным перечнем этих наград, включающим в себя как простые сюжетные ачивки, так и сложные испытания для ветеранов серии, уже сейчас можно ознакомиться по прикрепленной ссылке.

Помимо стандартных трофеев, авторы значительно расширят классический геймплей за счет интеграции рекордного количества внутриигровых модификаторов. В шутере появится сразу 42 разновидности черепов, кардинально меняющих механики игры. С их помощью пользователи смогут настраивать прохождение под себя: например, включить вид от третьего лица или усложнить искусственный интеллект противников.

Релиз Halo: Campaign Evolved состоится на ПК, Xbox Series X|S и PS5.