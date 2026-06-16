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Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 611 оценок

В ремейке Halo: Campaign Evolved появится 58 достижений и 42 черепа-модификатора

Gruz_ Gruz_

Долгожданное возвращение легендарной франшизы в лице масштабного ремейка Halo: Campaign Evolved официально запланировано на 28 июля 2026 года. До релиза еще далеко, но благодаря свежей статье уже известны важные подробности о внутреннем наполнении грядущего шутера. Разработчики серьезно подошли к переосмыслению первоисточника и готовят огромный объем контента.

Главным элементом обновленной игры станет проработанная система наград. Для геймеров подготовили 58 уникальных достижений и трофеев. С полным перечнем этих наград, включающим в себя как простые сюжетные ачивки, так и сложные испытания для ветеранов серии, уже сейчас можно ознакомиться по прикрепленной ссылке.

Помимо стандартных трофеев, авторы значительно расширят классический геймплей за счет интеграции рекордного количества внутриигровых модификаторов. В шутере появится сразу 42 разновидности черепов, кардинально меняющих механики игры. С их помощью пользователи смогут настраивать прохождение под себя: например, включить вид от третьего лица или усложнить искусственный интеллект противников.

Как изменить правила игры с помощью черепов в Halo: Campaign Evolved - все модификаторы игры

Релиз Halo: Campaign Evolved состоится на ПК, Xbox Series X|S и PS5.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Death to Spies

Мне достаточно Мастер Чиф коллекции, пройду мимо этого ремейка, это мое мнение, да знаю что держу в курсе.))

Шрек vs Clair Obser 33

Хотю уже поиграть!