В сеть утекли бонусы за предзаказ Halo: Campaign Evolved

До презентации Xbox Showcase, где ожидается полноценный показ Halo: Campaign Evolved, в сети появились новые подробности о проекте. Утечка раскрыла содержимое бонусов за предзаказ и специальные награды для владельцев расширенного издания игры.

Согласно опубликованной информации, покупатели, оформившие предзаказ, получат набор Foundry Armor Pack. В него войдут классическая броня Mark V образца 2001 года, соответствующий облик для штурмовой винтовки, а также альтернативные варианты Gilded Onyx для брони и оружия.

Также стали известны бонусы Premium Edition. Владельцам этого издания предложат несколько комплектов брони и эксклюзивные облики для оружия, включая Splintered Warden, Lochagos, Timberwolf и Gestalt, а также уникальные версии энергетического меча, боевой винтовки, ракетницы SPNKr, снайперской винтовки и другого вооружения.

Помимо списка наград, в сети появились новые изображения Halo: Campaign Evolved. На них можно увидеть обновлённый визуальный стиль проекта, который представляет собой современное переосмысление кампании первой Halo. Официально игра пока не была подробно представлена, однако ожидается, что новые детали раскроют уже во время ближайшей презентации Xbox.